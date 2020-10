Référence bibliographique : Gilles Siouffi, dir., Une Histoire de la phrase française. Des Serments de Strasbourg aux écritures numériques., Actes Sud, collection "Hors collection", 2020. EAN13 : 9782330140557.

UNE HISTOIRE DE LA PHRASE FRANÇAISE

des Serments de Strasbourg aux écritures numériques

Racontée par

Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Gilles Siouffi, Jacques Dürrenmatt, Antoine Gautier, et Marie-Albane Watine

sous la direction de Gilles Siouffi

Présentation de l'éditeur :

La phrase française n’avait jusqu’à ce jour jamais été racontée. Or depuis le premier texte qui nous soit parvenu dans une langue distincte du latin (les Serments de Strasbourg en 842) jusqu’aux écritures numériques devenues notre quotidien, l’objet mouvant qu’est la phrase résiste à toute définition. Les linguistes eux-mêmes peinent à en proposer une description stable tant elle a évolué au fil des siècles. Et la notion elle-même n’est apparue qu’au xviiie siècle.

Afin de dévoiler tous les usages de la phrase, comme ses virtualités, cette histoire convoque de nombreuses pratiques culturelles où entrent en jeu l’oral et l’écrit : domaines religieux, éducatifs, politiques, juridiques, administratifs, journalistiques, commerciaux, et bien sûr la littérature.

Elle explore des aspects aussi divers que :

- le contact du français avec les autres langues (le latin d’abord, puis bien d’autres, comme l’anglais) et ses variations (patois, créoles, etc.) ;

- les rapports entre l’oral et l’écrit ;

- les fonctions du souffle, du rythme, de la prosodie, de la rhétorique ;

- la fonction littéraire de la phrase (quel rôle joue-t-elle pour l’écrivain ? quelles normes impose-t-elle ? qu’est-ce qu’un style personnel ou un style d’époque ?) ;

- le rapport de la phrase à la poésie (le vers la perturbe-t-il la phrase ?) et à la musique (chante-t-on une phrase comme on la dit ?) ;

- les fonctions sociales de l’écriture et de l’oralité (qui écrit et comment ? qu’est-ce qu’un peu-lettré ? quels sont les lieux des discours ?) ;

- l’importance des représentations savantes et normatives (grammaires, ouvrages de rhétorique, etc.) et des pratiques pédagogiques ;

- les mutations apportées par les révolutions technologiques successives (imprimerie, numérique).

Ainsi, au-delà de la phrase elle-même, ce livre fait-il découvrir au plus grand nombre l’étonnante « fabrique » de notre langue.

Cette entreprise inédite propose au lecteur un récit chronologique conduit par des spécialistes de chaque période et fondé sur l’exploitation directe de sources littéraires et non littéraires. Les nombreux textes observés sont toujours cités dans leur physionomie d’origine et parfois montrés en images (manuscrits, imprimés, cahiers d’écolier, SMS, etc.).

Table des matières :

Avant-propos Gilles Siouffi

Du latin tardif au Moyen Age : les débuts de la phrase française (IXe-XIIIe siècle) Christiane Marchello-Nizia

Du moyen français à la Renaissance : phrase et développement de la prose (XIVe-XVIe siècle) Bernard Combettes

Entre phrase et période (XVIIIe siècle) Gilles Siouffi

L'invention de la phrase moderne (XVIIIe siècle) Gilles Siouffi

La phrase à l'heure de l'enseignement (XIXe siècle) Jacques Dürrenmatt

Entre pratiques standardisées et innovations (XXe-XXIe siècles) Antoine Gautier et Marie-Albane Watine

376 pages, 39 euros



Les auteurs

Gilles Siouffi est professeur à Sorbonne Université et spécialiste de la langue française des xviie et xviiie siècles.

Bernard Combettes est professeur émérite de l’Université de Lorraine et spécialiste du moyen français (xive-xvie siècles).

Jacques Dürrenmatt est professeur à Sorbonne Université et spécialiste de la langue et de la littérature françaises du xixe siècle.

Antoine Gautier est maître de conférences à Sorbonne Université et spécialiste des théories de la phrase.

Christiane Marchello-Nizia est professeur émérite de l’ENS de Lyon et spécialiste de l’histoire de l’ancien français (ixe-xive siècles)

Marie-Albane Watine est maître de conférences à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis et spécialiste de la stylistique française du xxe siècle.