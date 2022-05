Vient de paraître :



Cette étude propose d’attribuer le Theophrastus redivivus, premier traité athée composé en France (1659), au médecin parisien Guy Patin, qui l’aurait rédigé dans le cadre d’un projet conçu en collaboration avec ses amis Gabriel Naudé et Pierre Gassendi. Il en ressort une vision entièrement nouvelle de la libre pensée, et plus généralement de la philosophie, du XVIIe siècle, dont l’analyse doit se fonder désormais sur une catégorie – celle de la dissimulation – qui, seule, permet d’expliquer le contexte de la lutte des idées à l’âge de la « crise de la conscience européenne ».

Gianluca Mori est professeur d’histoire de la philosophie à l’Université du Piémont Oriental (UPO). Il a publié plusieurs contributions sur l’histoire de la philosophie et de la libre pensée européenne des XVIIe et XVIIIe siècles, dont l’édition critique de l’Examen de la religion de Du Marsais (Paris-Oxford, 1998), Bayle philosophe (Paris, 1999, 2e éd. 2020), Philosophes sans Dieu : textes athées clandestins du XVIIIe siècle (co-éd. Alain Mothu, Paris, 2005, 2e éd. 2010), Cartesio (Rome, 2010, 2e éd. 2016), Early Modern Atheism from Spinoza to d’Holbach (en italien : Rome, Carocci, 2016 ; en anglais : « Oxford University Studies in the Enlightenment », Liverpool University Press, 2021), Voltaire, Lettre sur Locke, in OCV 6C (co-éd. Antony McKenna, Oxford, 2020).

L’introduction et la table des matières de l’ouvrage sont disponibles sur la page présentant l’ouvrage, à l’adresse : www.honorechampion.com