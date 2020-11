Gianluca Chiadini

Alain Nadaud. L'écrivain philosophe

Aracne Editrice, Roma, novembre 2020

EAN13 9788825536225 — 160 p. ― 12,00 €

Alain Nadaud (1948–2015) est l’écrivain français qui a donné l’impulsion la plus significative au genre littéraire du roman archéologique contemporain. Après l’essai Il romanzo « archeologico » in Francia. Il caso di Auguste fulminant di Alain Nadaud (Aracne, Roma 2019), Gianluca Chiadini réfléchit à présent au caractère philosophique de l’écriture d’Alain Nadaud. Il le fait en parcourant toute la vie de l’écrivain, depuis ses débuts lors de la publication du recueil de nouvelles La tache aveugle (1980) jusqu’à sa dernière œuvre, l’essai Dieu est une fiction (2014).

Dans son écriture, Alain Nadaud démontre avoir entendu la réflexion philosophique et historique de la deuxième moitié du XXe siècle de Jacques Derrida, Jacques Le Goff et Paul Ricœur sur le sens de la trace et la valeur du document, mais qu’il a aussi intercepté, et même anticipé, les tendances récentes de notre société de la post-vérité à propos du relativisme et de la multiplication des vérités. Cet essai explore cet aspect de l’œuvre d’Alain Nadaud et révèle ainsi la valeur de son écriture aussi sophistiquée que passionnante grâce au formidable mélange qu’il fait entre fiction et réalité, passant de l’écriture à sujet historique à l’écriture autofictionnelle.

Feuilleter l'ouvrage…

Table des matières

Avant–propos

I. L’écriture d’Alain Nadaud entre histoire et philosophie

II. L’écriture aux bords du gouffre

III. Alain Nadaud face à lui–même : Les années mortes de l’écrivain

IV. L’écrivain en échec

V. L’écrivain/héros du Passage du col

VI. La tentation d’Alain Nadaud : l’écrivain/non–héros de D’écrire j’arrête

VII. Alain Nadaud, à la fin Alain Nadaud

Conclusion