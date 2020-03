Gérard Berthomieu, Sophie Milcent-Lawson (dir.)

Jean Giono. Une Poétique de la figuration

Paris, Classiques Garnier, coll. "Rencontre" n° 448,

Série "Rhétorique, stylistique, sémiotique, n° 6, 18 mars 2020, 582 p.

ISBN: 978-2-406-10056-0

Broché : 32 €

PRÉSENTATION

Cet ouvrage se propose d’éclairer la remarquable puissance fictionnelle et formelle d’une œuvre majeure du XXe siècle, celle de Giono, en croisant les regards de spécialistes de l’œuvre avec ceux de chercheurs spécialistes de rhétorique, de stylistique et d’analyse du discours. Couplant la réflexion sur le récit et celle sur les figures, il s’agit ainsi d’aborder les spécificités du roman gionien dans ses processus de configurations narratives, discursives, langagières et stylistiques. L’attention portée aux dimensions figurales et figurées permet d’interroger à nouveaux frais les articulations possibles entre imaginaire romanesque et imaginaires formels et langagiers dans la prose de Giono.

