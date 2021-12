Faisant suite à un premier opus, Cartographier les récits, les auteurs du présent ouvrage collectif poursuivent, selon des approches méthodologiques et disciplinaires variées (cartographie, géographie, histoire, ethnologie, architecture, linguistique, science de l’informatique, etc.), l’exploration de la cartographie narrative, sensible et/ou participative. Les questionnements se concentrent plus spécifiquement sur la représentation de la mobilité, matérielle et immatérielle, qui constitue le fil conducteur de l’ouvrage : comment rendre compte des déplacements, des itinéraires, des parcours de vie, réels ou fictionnels, présents ou passés, individuels ou collectifs ?

Les contributions rassemblées ici offrent un panorama varié des approches et applications possibles, depuis des exemples de cartographie littéraire, de reconstitution d’itinéraires de savants à partir de leurs carnets de voyage jusqu’à des usages praxéologiques où la cartographie participative est mobilisée dans des objectifs pédagogiques, socio-médicaux, humanitaires ou pour des projets de territoire. S’affirme aussi dans ce panel un intérêt prononcé pour les problématiques sociales, les espaces en marge et les populations fragiles ou marginalisées (personnes en situation de handicap, Roms de Roumanie, réfugiés demandeurs d’asile, jeunes en situation de précarité, etc.).



L’ouvrage contient plus de soixante-dix cartes originales, particulièrement éclairantes pour les problématiques abordées.



Mauricette Fournier est géographe, maître de conférence à l'Université Clermont Auvergne et à l’UMR Territoires. Ses recherches concernent principalement la géographie culturelle et le développement local. Sur des thématiques similaires, elle a coordonné précédemment Cartographier les récits aux PUBP en 2016 et Rural Writing. Geographical Imaginary and Expression of a New Regionality, Cambridge Scholars Publishing en 2018.



Florence Troin est géographe-cartographe, ingénieure de recherche CNRS à l'UMR CITERES/équipe EMAM (CNRS & Université de Tours). Ses travaux portent sur la cartographie des récits, la cartographie expérimentale et les cartes sensibles. Elle est co-directrice de L’Abécédaire des villes au Maghreb et au Moyen-Orient (PUFR, 2020).