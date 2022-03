Sorbonne Université, Paris

L’Initiative Genre (Philomel) et l’Initiative Humanités Biomédicales de Sorbonne Université sont heureuses de vous informer de leur récente collaboration et vous invitent chaleureusement à participer à l’événement qu’elles organisent, au croisement des humanités biomédicales et des études de genre et de sexualité.

Ce colloque interdisciplinaire intitulé “Genre et Médicalisation” aura lieu le lundi 28 novembre et le mardi 29 novembre 2022 à Paris.

Il se propose d’étudier la place qu’occupe le genre dans les processus de médicalisation.



Lire sur Fabula l’argumentaire détaillé en version française…

Nous accueillons avec intérêt des propositions de communication émanant :

– des sciences humaines et sociales dans toute leur diversité (sociologie, histoire, littérature, anthropologie, lettres classiques, psychologie, arts, histoire des sciences et des techniques, économie, droit, philosophie, science politique, santé publique…) ;

– des professionnel·le·s de santé ;

– d’acteur·rice·s associatif·ve·s ou militant·e·s dans le champ de la santé.



Les propositions de communication peuvent être rédigées en français ou en anglais. Elles comporteront environ 250 mots (±10%), et seront transmises par courriel à l’adresse suivante : gender.medicalization@gmail.com. La date limite de soumission est fixée au lundi 16 mai 2022. Merci d’inclure dans le corps du mail votre affiliation universitaire et une courte biobibliographie. L’abstract transmis en pièce jointe (au format pdf ou word) devra être entièrement anonymisé.



Calendrier prévisionnel :



-Envoi des propositions jusqu’au lundi 16 mai 2022

-Sélection par le comité scientifique durant les mois de mai et juin 2022

-Réponses du comité scientifique d’ici au 1er juillet 2022

-Diffusion du programme final d’ici au 1er septembre 2022



MAIA, le groupe de travail Genre et Humanités Biomédicales de Sorbonne Université.