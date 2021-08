Référence bibliographique : Baillet Grace (éd.), Sur les traces du voyageur-écrivain : témoignages croisés d'une histoire, Shaker Verlag, 2021. EAN13 : 9783844080971.

Issu des rencontres jeunes chercheurs qui se sont tenues à l’Université Littoral Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer) les 20 mars et 4 décembre 2019, le présent ouvrage se veut un espace de réflexion sur l’écriture du voyage en se centrant sur deux figures du voyageur, l’écrivain-voyageur d’une part, le voyageur-écrivain d’autre part. En prenant en compte cette distinction ainsi que la multiformité des témoignages au cours des siècles, il vise à appréhender les motivations qui poussent les voyageurs à écrire, le conditionnement de leur écriture et la place qu’ils occupent dans leurs écrits à travers la reconstitution de leur voyage. La première partie de ce recueil réunit les contributions évaluant l’intérêt des informations dispensées dans les récits de voyage, jugeant leur validité en tant que source historique et appréhendant la culture de l’autre au moyen d’un système de représentation. Elle est complétée, dans la seconde partie, par les articles qui se centrent sur des portraits de voyageurs, sur leur écriture lors de leurs pérégrinations, réelles ou fictives, et sur la portée symbolique de leur voyage. Ils mesurent également le changement de perception pouvant exister dans le processus d’écriture et parfois rendent compte d’une oscillation d’un auteur entre deux figures, l’écrivain-voyageur et le voyageur-écrivain, au cours d’un voyage.