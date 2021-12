Les articles réunis ici tentent de faire la lumière sur l’extension du genre du roman noir, travaillant les codes pour les adapter comme Tardi, transposant J.-P. Manchette ou Black Sad, dont les auteurs reprennent les images du film noir dans le roman graphique. Le genre noir se fait le porte-parole de réalités criminelles à l’œuvre dans nombre de sociétés, et il utilise sa « fiction » pour les dénoncer, et ceci aussi bien dans les romans (D. Meyer, H. Mankell, A. Indridason) que dans les films (J. Gray, M. Scorsese, A. Egoyan) ou les séries (The Wire).

Encres noires

Noir et autres genres

La disparition de la solution. Dominique Meyer-Bolzinger.

Histoire(s) inquiète(s) : enquête et mémoire dans le roman policier nordique (Henning Mankell et Arnaldur Indridason). Françoise Sammarcelli

Le polar ésotérique. Lauric Guillaud

Méandres, liens et ponts : texte et intertexte dans les romans policiers de Jasper Fforde. Delphine Cingal

Cherchez l’artiste : le paradigme esthétique dans la Sprawl Trilogy de William Gibson. Isabelle Boof-Vermesse.

Représentations de la violence et genre noir dans la littérature mondiale

Un certain goût pour le noir : le libertin, de Don Juan au tueur en série. Stéphanie Benson

José Carlos Somoza : Le Feuilletage des ombres. Maryse Petit

Ce goût sordide pour le dégoût : quand le noir se fait sanguinolent dans Muerte caracol (2010) d’Ana Ivonne Reyes Chiquete. Cathy Fourez

Crime in Africa : 13 heures de Deon Meyer. Hélène Machinal

En quête d’un troisième espace : compromis identitaires et fiction policière en Afrique. Catherine Du Toit

Images noires, écrans et cases

Images mouvantes : cinéma et séries

La vérité sur écran noir (Egoyan, les puissances du faux et l’image cristalline selon Deleuze). Elsa Grasso

V for vigilante : le retour des vengeurs solitaires dans le cinéma britannique contemporain. Jean-François Baillon.

Le mode noir dans le cinéma policier contemporain : The Departed (Martin Scorsese, 2006). Christophe Gelly.

James Gray ou la manière noire. Gilles Menegaldo

Film noir, mouvements de caméra et regard animal. Réflexions à partir de The Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans. Arnaud Maillet

Baltimore dans le noir : la ville dévastée à l’heure de l’Amérique néolibérale (The Wire, David Simon, 2002-2008). Flore Coulouma

Notes de lecture, paroles d'auteurs et d'éditeurs

Bandes dessinées/romans graphiques

Le noir et la couleur. Arrêts sur l’image dans la fiction policière en bande dessinée. Liliane Cheilan

Le chromatisme du noir dans la série Blacksad. Adela Cortijo Talavera

Manchette lecteur de Tardi : Du texte à son interprétation. Jean-Paul Meyer

L’odeur du noir dans les romans policiers des années 2000 (Robin Cook, Maurice G. Dantec, Thierry Jonquet, Natsuo Kirino). Roger Bozzetto

La comète de Carthage ou la ligne noire effacée. Philippe Wurm

Les nouveaux paysages du noir. Table Ronde avec Stéphane Michaka (écrivain) et Jeanne Guyon (éditrice, Rivages/noir)

Conclusion

Mon goût du noir. Dominique Manotti

Les auteurs