Et moi avec eux. Récit de filiation contemporain

Guy Larroux

La Baconnière, 2020.

230 p.

20,00 €

EAN : 9782889600304

Parution : 22.10.20

Cet essai s'intéresse à une conjoncture remarquable dans les lettres contemporaines, l'affirmation d'une nouvelle province qui possède désormais son appellation propre : le récit de filiation. Il s'agit du récit des fils et des filles à propos de leurs ascendants, écrit notamment à des fins de compréhension de l'autre et de soi-même. Le genre qui a déjà ses classiques (Michon, Bergounioux, Ernaux, Cixous, entre autres) est illustré par de nombreux écrivains d'aujourd'hui, grands auteurs comme "minores" .

Le propos de cet essai est de prendre l'exacte mesure de ce domaine vivant. Sur la base d'un vaste corpus (Ph. Forest, Le Clézio, A. Chédid, S. Doubrovsky, P. Chamoiseau, G. Aubry, etc.) on élabore une poétique du genre en précisant sa définition et en s'attachant à l'intention, poétique et éthique, de ces récits. On cherche également à en dégager les traits saillants. Parmi ceux-ci on prête une attention particulière à l'articulation dans une même oeuvre de deux ou plusieurs vies, de deux ou plusieurs sujets qui se répondent.

D'où le titre donné à cet essai "Et moi avec eux" .