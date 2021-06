Université Paul-Valéry Montpellier 3 - ReSO - Workshops: Italies on the Move

De l’Italie, vers l’Italie : communication transnationale et univers intimes XIXe-XXIe siècles

Since time immemorial, communication between individuals and groups has been a vital element in the migration process. This communication occurs at every stage of the process, from the preparation for a departure or return, in the delivery of news and information, and throughout periods of absence and waiting. This project aims to focus on transnational communication revolving around Italy as both a sending and receiving country and as a country of transit, from the end of the 19th century to today. The project will explore all forms of communication (letters, life writings, memoir, diary, audio and video cassettes, and ICTs) generated in a migration process, a term used broadly to signal all forms of displacements, whether temporary or permanent.

The objective is to examine the intimate universes identified or represented in different communication forms tied to a migration process. What are the emotions and tensions that migrants feel at each stage of migration? Are such emotions and tensions influenced or determined by gender, class, religion, race, and other dynamics, whether they are claimed, experienced or assigned by societies? What part of these emotions and tensions are attributed to migration as opposed to other experiences of life? What are the effects of transnational experiences on family ties? In what ways does the experience of migration change a migrant’s relationship with public and private spaces? How are social and political relations with societies privately represented and intimately experienced by migrants? Are there specific dynamics in relation to Italy? How is the heritage of migration represented across generations? Are there parallel and imaginary life courses identified in the exchanges exploring alternative questions like, “what if migration had not been initiated?”

Among the project’s activities are workshops, which will provide a space for these reflections. The following themes are based on the different stages of a migration process:

Workshop no. 1: The decision to leave

Workshop no. 2: Travelling, waiting, absence

Workshop no. 3: Objects and symbolic gestures

Workshop no. 4: The culture of food and its practices

Workshop no. 5: The many forms of returning

Workshop no. 6: The practices of language

The workshops will be held in English, French, and Italian, depending on the proposals received and the linguistic preferences of selected participants. The workshops are open to everyone. Both academic and non-academic individuals are encouraged to participate, with up to twelve participants per workshop.

To participate, please send a proposal that includes a primary source for analysis (letter, life writing, memoir, audio or video cassette, ICTs) together with a brief description of the document and the framework of analysis adopted (500 words) as well as an abbreviated CV (200 words). Please indicate the workshop number you wish to participate in, and your level of proficiency of English, French, and Italian (reading and oral comprehension, and speaking and writing).

Please forward your proposals to Sonia Cancian sonia.cancian@mail.mcgill.ca, and Isabelle Felici isabelle.felici@univ-montp3.fr before December 20, 2021.

The workshop dates will be scheduled for 2022-2023, and will be held digitally and where possible, in a hybrid format.

In parallel to the workshop series, we plan to organize other scholarly events, including seminars and colloquia), publications (scientific articles and an edited volume), and a digital exhibit and/or virtual archive.

* *

De l’Italie, vers l’Italie : communication transnationale et univers intimes XIXe-XXIe siècles

Quelle que soit l’époque considérée, la communication entre les individus et les groupes prend une place considérable dans le processus migratoire. Cette communication prend place à toutes les étapes, qu’il s’agisse de préparer un départ, un retour, de transmettre des informations, de pallier l’absence et l’attente. C’est à cette communication transnationale qu’est consacré ce projet, dont le périmètre est l’Italie en tant que pays de départ, pays d’accueil ou de transit, de la fin du XIXe siècle à nos jours. L’étude porte sur toutes les formes de communication (lettres, récits de vie, pages de journal intime, cassettes audio ou vidéo, supports numériques) produites dans le processus migratoire, compris ici dans son sens large, quelle que soit la ou les raisons ayant entraîné le déplacement, provisoire ou définitif.

L’objectif est de préciser les contours des univers intimes qui sont représentés ou qui transparaissent dans ces différentes formes de communication liées au processus migratoire. Quelles sont les émotions et les tensions que les migrants et migrantes évoquent à chaque étape de la migration ? Ces émotions et tensions sont-elles influencées par une appartenance (de genre, de classe, de religion, de race, etc.), qu’elle soit revendiquée, vécue ou assignée par les sociétés rencontrées ? Quelle part de ces émotions et de ces tensions est-elle à imputer à la migration elle-même et quelle part aux autres aléas de la vie ? Quels sont les effets de l’expérience transnationale sur les liens familiaux ? Comment l’expérience migratoire change-t-elle la relation à l’espace public et à l’espace privé ? Comment sont représentés, à l’échelle privée, les rapports sociaux et politiques au sein des sociétés avec lesquelles les personnes migrantes sont en contact ? Y a-t-il des spécificités de l’Italie dans le ressenti de ces rapports ? Au cours des générations, comment est représenté l’héritage migratoire ? Le parcours parallèle et imaginaire, qui aurait pu se dessiner si la migration n’avait pas été effective, apparaît-il dans les échanges ?

La réflexion sera conduite sous forme d’ateliers, organisés de façon thématique autour de quelques étapes du processus migratoire :

Atelier n°1 Autour de la décision de départ

Atelier n°2 Les voyages, l’attente, l’absence

Atelier n°3 Les objets et les gestes emblématiques

Atelier n°4 Les pratiques alimentaires

Atelier n°5 Les différentes formes de retour

Atelier n°6 Les pratiques linguistiques

Les ateliers sont organisés en anglais, français et italien, en fonction des propositions reçues et des pratiques linguistiques de chacun·e. Ils sont ouverts à tout type de public, universitaire et non universitaire, dans la limite de douze personnes.

Pour participer, merci d’envoyer une proposition de support d’analyse (correspondance, récits de vie, journal, support audio, vidéo ou numérique) ainsi qu’un bref descriptif du support en question et de l’analyse à mener (500 mots) et un bref CV (200 mots). Merci d’indiquer le numéro de/s l’atelier/s souhaité/s ainsi que le degré de pratique linguistique dans les trois langues de l’atelier (compréhension écrite, orale, production écrite, orale).

Les propositions sont à envoyer à Sonia Cancian et Isabelle Felici sonia.cancian@mail.mcgill.ca isabelle.felici@univ-montp3.fr avant le 20 décembre 2021. L

es dates des ateliers, à prévoir courant 2022-2023, seront fixées ultérieurement. Les ateliers se tiendront en visioconférence ou, dans la mesure du possible, de manière hybride.

Parallèlement à la série d’ateliers sont prévus des séminaires et colloques, des publications collectives (ouvrage, articles, recueil de documents), ainsi qu’une valorisation par le biais d’une archive numérique et/ou d’une exposition virtuelle.

* *

Dall’Italia, verso l’Italia: comunicazione transnazionale e universi intimi XIX-XXI secolo

Qualunque sia il periodo considerato, la comunicazione tra gli individui e i gruppi ha un ruolo considerevole nel processo migratorio. Questa comunicazione avviene a tutte le tappe del processo, che sia per preparare la partenza o il ritorno, per trasmettere informazioni, per compensare l'assenza e l'attesa. Questo progetto è dedicato a questa comunicazione transnazionale, il cui perimetro è l'Italia come paese di partenza, di accoglienza o di transito, dalla fine del XIX secolo ai giorni nostri. Lo studio si concentra su tutte le forme di comunicazione (lettere, storie di vita, pagine di diario, cassette audio o video, media digitali) prodotte nel processo di migrazione, inteso qui nel suo senso più ampio, indipendentemente dalla ragione (o dalle ragioni) dello spostamento temporaneo o permanente.

L'obiettivo è quello di chiarire i contorni dei mondi intimi che vengono rappresentati o che si riflettono in queste diverse forme di comunicazione legate al processo migratorio. Quali sono le emozioni e le tensioni che i migranti evocano in ogni fase della migrazione? Queste emozioni e tensioni sono influenzate dal genere, dalla classe, dalla religione, dalla razza, ecc., che queste appartenenze siano rivendicate, vissute o assegnate dalle società incontrate? Quanto di queste emozioni e tensioni può essere attribuito alla migrazione stessa e quanto ad altri eventi della vita? Quali sono gli effetti dell'esperienza transnazionale sui legami familiari? Come cambia l'esperienza della migrazione nel rapporto con lo spazio pubblico e privato? Come sono rappresentate le relazioni sociali e politiche a livello privato nelle società con cui i migranti sono in contatto? Ci sono delle specificità italiane nel modo in cui queste relazioni sono vissute? Nel corso delle generazioni, come viene rappresentata l'eredità migratoria? Il percorso parallelo e immaginario, che si sarebbe potuto tracciare se la migrazione non fosse stata effettiva, appare negli scambi?

La riflessione sarà condotta sotto forma di workshop, organizzati a tema riguardo alcune tappe del processo migratorio:

Workshop n°1 In merito alla decisione di partire

Workshop n°2 Viaggio, attesa, assenza

Laboratorio n°3 Oggetti e gesti emblematici

Workshop n°4 Pratiche alimentari

Workshop n°5 Le diverse forme di ritorno

Workshop n°6 Pratiche linguistiche

I workshop sono organizzati in inglese, francese e italiano, a seconda delle proposte ricevute e delle lingue di ogni partecipante. Sono aperti a tutti i tipi di pubblico, accademico e non, entro il limite di dodici persone.

Per partecipare, si prega di inviare una proposta di contributo all’analisi (corrispondenza, storie di vita, diario, audio, video o media digitali) così come una breve descrizione del mezzo in questione e dell'analisi da effettuare (500 parole) e un breve CV (200 parole).

Si prega di indicare il numero del workshop (o dei workshop) a cui si desidera partecipare e il livello di competenza delle tre lingue del workshop (lettura, conversazione, scrittura, parlato).

Le proposte devono essere inviate a Sonia Cancian sonia.cancian@mail.mcgill.ca e Isabelle Felici isabelle.felici@univ-montp3.fr prima del 20 dicembre 2021.

Le date dei workshop, previste per il biennio 2022-2023, saranno fissate in seguito. I workshop saranno tenuti in videoconferenza o in un formato ibrido.

Parallelamente alla serie di workshop, sono previsti seminari e convegni, così come pubblicazioni collettive (volume, articoli, raccolte di documenti), un archivio digitale e una mostra virtuale.