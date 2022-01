Un outil de découverte multilingue en libre accès offrant des livres en plein texte publiés entre 1531 et 2021 et des livres électroniques datant d'avant 1937

Cette ressource numérique ouverte à tous a pour but de recenser le plus grand nombre d’ouvrages, de fiction et non-fiction, consacrés à l’Inde et publiés en langue française de 1531 à nos jours.

Les entrées ont été rangées par ordre chronologique, selon leur date de publication et le concours de la BnF permet la consultation du livre complet par l'intermédiaire de Gallica.fr Au fur et à mesure cette bibliographie devient une véritable bibliothèque en ligne avec l'ajout des centaines de livres numérisés (au hasard paraît-il) par Googlebooks.

Plus de deux cents notices au sujet des ouvrages les plus importants ont été réalisées par une équipe internationale de spécialistes de la discipline (https://frenchbooksonindia.com/acknowledgements/), à la fois en français et en anglais afin de satisfaire le plus grand nombre d’utilisateurs.

Maintenant tout en bas de chaque pas on trouvera un deuxième moteur de recherche qui permet une recherche par mots clés d'une base de données comprenant les textes intégraux d'ouvrages publiés entre 1790 et 1910. Cet outil puissant peut offrir de nombreuses pistes de recherche aux personnes qui se passionnent pour une rencontre culturelle majeure durant plus de quatre siècles vue par les écrivains, explorateurs, aventuriers, mémorialistes et par ceux qui sont restés chez eux en France et en Inde!



https://frenchbooksonindia.com/