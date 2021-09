French Studies in Southern Africa, n°51.1:

"Les Manifestes littéraires et artistiques d’Afrique francophone : formes et enjeux"

dir. Laude Ngadi Maïssa, Markus Arnold, Bernard De Meyer et Emmanuel Mbégane Ndour

AFSSA, 2021.

EAN13 : ISSN02590247 — 188 p.

Ce numéro spécial examine les dynamiques manifestaires et programmatiques dans l’espace littéraire francophone africain dans la suite des débats politico-culturels autour de la Négritude. Les contributions portent sur des phénomènes de créolisation et d’afrotopie, abordent le genre manifestaire sous le prisme des positions esthétiques, examinent les postures engagées qui révèlent l’ethos de l’« écrivain-manifeste », s’intéressent aux procédés intertextuels qui inscrivent des auteurs africains dans la continuité de leurs pairs français. De plus, l’étude des régimes inédits à travers lesquels les manifestes se présentent aujourd’hui revient à voir comment le critère temporel autorise une lecture contemporaine qui réhabilite des textes littéraires occultés. Quelle est la place qu’occupent les festivals panafricains dans la pensée et le discours patrimonial anticolonialiste ? Par quelles dynamiques conceptuelles les notions d’intersectionnalité et d’empowerment rendent-elles possible l’émergence d’un féminisme afropéen et décolonial ? Comment l’introduction et la mise en scène de nouvelles épistémès contribuent-elles à restituer le sujet africain dans notre contemporanéité postcoloniale ? Ce sont autant de questions qui préoccupent les auteurs de ce numéro et illustrent l’actualité des interrogations autour du manifeste. Une section de comptes rendus ressemble une variété de textes manifestaires et programmatiques sur des problématiques afropéennes ainsi que sur des réflexions fondatrices d’une épistémologie décoloniale des « Suds » africain et caribéen.

Table des matières

Avant-propos

Laude Ngadi Maïssa, "Dynamiques des manifestes et des programmes littéraires en Afrique francophone subsaharienne : entre rupture et continuité (1920-2000)"

Markus Arnold, " Entre créolisation, Afropolitanisme et Afrotopia : résonances et lignes de partage entre trois « stylistiques du monde »"

Éric Essone Tsimi, "Mabanckou, un engagement manifeste"

Bernard De Meyer, "Dictionnaire enjoué des cultures africaines de Mabanckou et Waberi : entre le manifeste et la mythographie"

Jean-Louis Cornille, "Le manifeste inapparent : de l’intertexte canonique dans l’écriture noire"

Bruno Cunniah, "Ce manifeste qui n’en est pas un : « Le poète noir et son peuple » de Jacques Rabemananjara"

Kusum Aggarwal, "The Invention of Africa (1988) de V.Y. Mudimbe : un manifeste pour la restitution du sujet africain"

Ferdulis Zita Odome Angone, "Sororités afropéennes : Politiques identitaires, intersectionnalité et empowerment"

Michał Obszyński, "Entre le discours programmatique et le manifeste en action : le Premier festival mondial des arts nègres (Dakar, 1966) et le Premier festival panafricain (Alger, 1969)"

Comptes rendus