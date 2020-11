Représentations factuelles

Frédéric Pouillaude

Les éditions du Cerf, novembre 2020

488 p. — 24€ — ISBN : 9782204139250

PRÉSENTATION

On peut remplir des bibliothèques entières d’ouvrages philosophiques sur la fiction. Mais il n’existe aucune théorie d’ensemble concernant les oeuvres non-fictionnelles et documentaires. C’est ce vide que comble ici Frédéric Pouillaude. Définissant la notion de « représentations factuelles », il propose un cadre conceptuel et des critères pour penser la non-fictionnalité et l’émergence des « oeuvres factuelles » aux XXe et XXIe siècles. Trois grands groupes de médiums sont ici étudiés : les images, les textes et les performances.

Voici détaillée avec méthode l’hypothèse d’un « art documentaire » qui fera date.

Un livre novateur sur ce que l’art peut faire du monde et de ses représentations dès lors qu’il s’interdit les ressources de la fiction.

Agrégé et docteur en philosophie, Frédéric Pouillaude a été pendant plus de dix ans maître de conférences en philosophie de l’art à la Sorbonne. Membre honoraire de l’Institut universitaire de France, il est désormais Professeur des universités au département Arts d’Aix-Marseille université.