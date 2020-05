Frédéric Calas, Anne-Marie Garagnon

Cinq Études sur le style de Rousseau,

La Ligne d'ombre, collection "Mémoires et documents sur Voltaire", 2020.

EAN13 : 9791090177185.

Rousseau ? Des siècles d’investigation biobibliographique, de spéculations philosophiques, de réhabilitation musicale, mais des études techniques plus discrètes sur la dominante d’une œuvre, le lexique, la phrase, les images ou tel et tel procédé. Rousseau: un tricentenaire événement, scientifique et populaire, en 2012, et toujours en cours de publication, l’édition savante de ses œuvres complètes en vingt volumes. Rousseau donc ! La transparence et l’obstacle... et une enquête au plus près de son écriture de romancier, d’essayiste et d’autobiographe.

Amis, longtemps collègues, co-auteurs d’un manuel et d’articles sur des auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles, Frédéric Calas et Anne-Marie Garagnon ont misé sur l’analyse d’extraits assez courts pour dégager, localement et par induction, plus largement, une « poétique » de Rousseau. Jean-Jacques tenait à une écriture invisible, n’interposant aucune barrière à la perception de l’idée. Ils ont trahi sa volonté, mais, du moins l’espèrent-ils, quelque peu éclairé le mystère de sa création.

Précédées d’un avant-propos de Gilles Siouffi et d’une préface de François Jacob, ces études sont enrichies notamment d’un très riche glossaire des termes de rhétorique et de stylistique dont l’intérêt ne se limite pas à l’œuvre ici étudiée.

Frédéric Calas est professeur de langue française à l’université Paul-Valéry de Montpellier.

Anne-Marie Garagnon est maître de conférences honoraire de langue française à l’université Paris-Sorbonne.

Table des matières

Avant-propos de Gilles Siouffi................................7

Préface de François Jacob ........................................ 9

I – La Nouvelle Héloïse................................................15

II – Émile ou de l’éducation.........................................35

III – Les Confessions....................................................55

IV – Rousseau juge de Jean-Jacques............................75

V – Les Rêveries du promeneur solitaire.....................107

Conclusion ................................................................. 127

Références bibliographiques ................................... 131

Glossaire ..................................................................... 135

Index rerum..................................................................... 181