Francophonies, Diversités linguistiques et Esthétiques hétérogènes

Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)

Le Groupe d’Études Linguistique et Littéraires (GELL) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, en partenariat avec le département de français de l’institution, lance un numéro spécial de sa revue Langues et Littérature sur le thème « Francophonies, Diversités linguistiques et Esthétiques hétérogènes». Les articles attendus devront avoir un rapport évident avec le thème du numéro.

Modalités de soumission :

Normes de mises en forme

Les articles peuvent être rédigés en français ou en anglais.

Les articles ne doivent pas dépasser 20 pages , soit 7000 mots

, soit La police utilisée est Times New Roman taille 12 , interligne 1,5 .

, interligne . Les notes de bas de page auront une numérotation continue. Les appels de notes se feront par un chiffre en exposant et sans parenthèses.

Les titres d’ouvrages sont en mettre en italique et les caractères gras sont utilisés pour les titres des chapitres et sous-chapitres.

sont utilisés pour les titres des chapitres et sous-chapitres. Les citations sont mises en relief entre guillemets. Elles sont isolées (par indentation en augmentant les marges gauche et droite) lorsqu’elles sont supérieures ou égales à trois (03) lignes.

Pour les normes bibliographiques, le choix est donné de recourir aux systèmes de référence bibliographique APA ou

Identification / composition de l’article

L’auteur mentionnera son nom, son grade et son institution d’appartenance au début de l’article juste après le titre.

Afin de faciliter la communication, veuillez accompagner votre texte d’une page préliminaire où seront indiqués votre adresse postale, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail.

Chaque auteur joindra à son article un résumé de 10 à 15 lignes (900 à 1000 caractères environs) en français et en anglais, suivi d’une liste de mots-clés (07 au maximum).

Cette rubrique sera insérée juste avant le début du texte proprement dit.

Dans la mesure du possible, bien structurer le texte par l’introduction de titres / sous-titres de partie (trois niveaux au maximum).

Nous rappelons qu’un article (qui doit traiter d’un sujet original ou analyser originalement un sujet) comprend une introduction, un développement avec au moins deux sections, et une conclusion. L’introduction justifie et situe le sujet, explicite la (les) méthode (s) d’approche et précise le plan qui sera suivi au cours du développement. Le bilan sera effectué dans la conclusion. Une bibliographie succincte terminera l’article. N’y seront mentionnées que les sources effectivement exploitées par l’article. Veillez à bien relire votre texte.

Tableau et schémas

Si des tableaux sont à introduire, essayer de les faire tenir dans la justification (115 X 200 mm). Les schémas seront placés dans des zones de dessin afin d’éviter leur dissociation.

Calendrier

Réception des articles entiers : jusqu’au 15 octobre 2022 à minuit (dernier délai).

Réponses aux auteurs : le 31 octobre 2022.

Réception des textes définitifs : le 25 novembre 2022.

Parution du numéro : le 15 décembre 2022.

Pour chaque article retenu, une somme forfaitaire sera demandée à l’auteur pour les frais d’édition du numéro.

Contacts

Les articles sont à envoyer simultanément aux trois adresses suivantes :