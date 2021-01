Le second numéro de Mouvances Francophones 6.2 (2021) est à la recherche d'articles sur le thèmes des "francophonies canadiennes". Les articles peuvent être écrits en anglais ou en français. Articles may be written in English, quotes in French do not need translations.

Les auteurs francophones du Canada incluent aussi bien Dany Laferrière, et les auteurs nés hors du Canada, que les auteurs Canadien qui publient en français, quelle que soit leur langue d'origine (exemple Nancy Huston); ce qui ouvre la porte à ceux dont la langue ou les langues d'origine sont multiples et qui se traduisent eux-mêmes. Ce qui nous amène au problème de l'écriture lorsqu'une autre langue peut-être sous-jascente. C'est bien souvent le cas des auteurs autochtones du Canada, qui incluent la langue cri par exemple, sertie dans un texte en français.

Les études sur un seul ouvrage ou sur l'ensemble de l'œuvre; les études biographiques entrent dans l'optique de ce numéro, tout autant qu'une problématique d'auto-traduction ou de traitement des langues tierces qui interviennent dans le texte francophone. Nous aurons d'ailleurs un comité de linguistes et de littéraires. S'il y a des tableaux ou illustrations, assurez-vous que vous avez obtenu les droits d'auteur.

(Les auteurs de nouvelles et poèmes sont également bienvenus, si le travail n'a pas été publié ailleurs, comme dans les numéros précédents, et la longueur ne doit pas dépasser 30 pages, espace double).

Envoyer les textes de 20 à 50 pages (double espace, times .12) à la directrice de la revue, d'ici le 30 mars, 2021, à Servanne Woodward, swoodwar@uwo.ca.

Mouvances Francophones

https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/mf

Mouvances Francophones est une revue d’accès libre qui publie des articles académiques de critique littéraire et de théorie critique post-coloniale, ainsi que des textes originaux d’auteurs « Sub-Sahariens » et des « Antilles ». Des bibliographies commentées sont envisageables comme catégorie de publication. La revue se veut un forum destiné à un large éventail de chercheurs et un lieu qui permette une diffusion élargie et gratuite d’auteurs littéraires d’Afrique Sub-Saharienne et des Antilles. La revue peut également accueillir et publier des sélections de communications de conférences financées ou non par le CRSH. (ojs.lib.uwo.ca)

