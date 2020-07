Le souper

Françoise Le Borgne, Alain Montandon (dir.)

Presses universitaires Blaise Pascal, collection "Littératures", 2020

EAN13 : 9782845169197.

446 p. — 25,00 EUR

De l'importance historique du souper, une interaction sociale originale fort appréciée à l'âge classique comme au XIXe siècle, témoignent les nombreuses descriptions qui en ont été faites en littérature et dans les arts. Ce moment de convivialité instauré après le spectacle, le bal ou d’autres événements concerne à la fois le savoir-vivre, la gastronomie, la nuit et l’érotisme. Les modèles antiques servirent de repères pour des pratiques qui elles-mêmes firent l’objet d’évocations littéraires, devenues par la suite des modèles pour de réels soupers. Les soupers à la cour de Versailles ou sous le Second Empire sont aussi célèbres que ceux – brillants et libertins – du XVIIIe siècle et ceux – particulièrement agités – de l’époque romantique. Du souper fin à l’orgie la frontière est parfois ténue et les mises en scène théâtrales s’en amusent. Si la figure de Don Juan est requise, elle jouxte aussi bien les Jeunes France que les écrits de Sade, Casanova, Dumas, Musset, Hugo, Jean Lorrain, Richepin et bien d’autres, tous évoqués ici dans cet ouvrage qui pour la première fois s’attache à mettre en valeur une pratique culturelle très française.

SOMMAIRE :

- Introduction

Alain Montandon

Partie 1 : Modèles antiques

- Souper à l’antique. Quelques remarques sur le symposion dans la Grèce ancienne

Christine Kossaifi

- Ce soir, on soupe chez Trimalcion. À propos du Satiricon de Pétrone, XXVII-LXXVIII

Christine Kossaifi

Partie 2 : Perspectives historiques

- Le souper à la cour deVersailles sous Louis XIV

Marie-Claire Grassi

- L’art du souper sous le Second Empire

Xavier Mauduit

Partie 3 : La volupté à table

- La volupté à table : le petit souper au temps des libertins

Marine Ganofsky

- La « nouvelle cuisine » et les « petits soupers »

Jean-Claude Bonnet

- Existe-t-il un souper libertin ?

Jean-Pierre Dubost

- Les soupers de Casanova dans Histoire de ma vie : le « bon goût » de l’amour

Danielle Perrot-Corpet

Partie 4 : Le théâtre du souper

- L’invitation au souper (Don Juan)

Alain Montandon

- « Boutons-nous trètous à table ! » La représentation du souper au théâtre à la fin de l’Ancien Régime et sous la Révolution

Françoise Le Borgne

- Le souper royal sur la scène romantique

Sophie Mentzel

- Le souper festif dans le théâtre populaire et l’opérette viennois du xixe siècle : miroir ou critique de la société ?

Fanny Platelle

Partie 5 : « Derniers » soupers

- Le « souper à outrance » et les outrances du souper littéraire chez les romantiques

Bérangère Chaumont

- Le souper, ou la nostalgie romantique

Sylvain Ledda

- Le souper décadent

Françoise Court-Pérez

- Le dernier souper

Alain Montandon

Index des noms