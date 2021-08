François Suard,

Raconter, célébrer au Moyen Âge.

Le lai, la nouvelle, le roman et l’épopée

Honoré Champion, collection "Essais sur le Moyen Âge", 2021.

EAN13 : 9782745355683 — 400 p. — 65 €

On trouvera dans ce recueil vingt-trois articles consacrés pour l’essentiel à la chanson de geste française, étudiée du point de vue de sa typologie et de son évolution au cours du Moyen Âge (remaniements, créations nouvelles, passage à la prose), avec une comparaison avec les épopées africaines d’Afrique de l’Ouest.

Ces analyses sont illustrées par l’étude de Renaut de Montauban, des relectures de la Chanson de Roland et des textes apparentés, de Huon de Bordeaux, de la Chevalerie Ogier, du cycle de Nanteuil, du 2e cycle de la croisade et des proses de la Reine Sebile et des Trois Fils de Rois.

Outre le domaine épique, quelques articles rendent compte du travail du chercheur dans l’étude des textes narratifs médiévaux (lai, nouvelle, roman).

François Suard est Professeur honoraire de littérature médiévale. Auteur d’une étude sur le Roman en prose de Guillaume d’Orange (1979), il a édité et traduit la Chanson de Guillaume (1991) et la Chanson d’Aspremont (2008). Il a proposé, avec son Guide de la chanson de geste et de sa postérité littéraire (2011) une synthèse sur la production épique médiévale. Il a consacré un livre à Alexandre (2001) et à la réception du personnage de Roland à travers les âges (2012).

