François Albera

Léger et le cinéma

Nouvelles éditions Place, collection "Le cinéma des poètes ", 2021

Le peintre Fernand Léger est aussi cinéaste et théoricien du cinéma. Lui qui confessait avoir été tenté d’abandonner la peinture pour le cinéma n’est pas seulement un spectateur passionné et l’interlocuteur d’Epstein puis d’Eisenstein. Il est l’auteur d’un film d’avant-garde, Le Ballet mécanique (1924). Il a également collaboré à des films comme décorateur, costumier et affichiste. Il a été le sujet de documentaires. Il a réalisé un sketch dans le film collectif de Hans Richter, Dreams that Money Can Buy (1947) aux côtés de Man Ray, Max Ernst, Alexandre Calder. En outre, il a rédigé des scénarios qui ne virent pas le jour, et il a écrit des articles sur le cinéma qui, eux, ont bien été publiés. On constate dans toute sa démarche artistique que la place du cinéma est prégnante, introduisant la question du mouvement. C’est pourquoi il s’est autant intéressé au cinéma d’animation qu’à la prise de vue « réelle ». Jusque dans son écriture se repère en effet cette conception qu’on peut appeler, selon la formule d’Eisenstein : cinématique.

Professeur honoraire de l'université de Lausanne et rédacteur en chef de 1895 revue d'histoire du cinéma, François Albera est l'auteur de nombreux ouvrages - dont dernièrement Le Cinéma au défi des arts (Yellow Now, 2019) - et l'éditeur des textes d'Eisenstein, Kouléchov et des Formalistes russes.

