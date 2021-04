Université du Québec à Montréal

Forum international de recherche-création

Enjeux et pratiques de l’incarnation du poème sur scène

5 et 6 mai 2022

Depuis longtemps, la lecture de poésie à voix haute constitue une pratique culturelle bien connue, où la parole se trouve incarnée par le corps de son auteur.e ou d’un interprète. Cette pratique, d’abord conçue dans certains cercles littéraires comme un prolongement complémentaire à la lecture d’un livre, est devenue une activité qui s’est diversifiée et autonomisée au fil des décennies. Les mouvements d’avant-garde, avec ses happenings et ses performances, auxquels se sont jointes par la suite la pratique du slam et du spoken word, ou encore la création des soirées « micro libre », ont largement contribué à l’évolution d’une pratique qui se caractérise désormais souvent par une approche croisée entre les disciplines et les genres.

En favorisant cette diversification très riche et stimulante, ces pratiques ont contribué à faire éclater les cadres disciplinaires traditionnels, à explorer de nouvelles formes d’incarnation et de vocalisation du poème, et à instaurer de nouveaux rapports entre le texte, la personne porteuse de cette parole et le public. Cette évolution montre notamment que la relation corps-voix-poème constitue une ligne de force, qui traverse chacune des formes que peut prendre désormais l’incarnation du poème devant public.

Au fil des récentes décennies, on constate que les notions de porosité, d’hybridité ou de transversalité, par exemple, ont été très éclairantes pour aborder des œuvres ou des interventions artistiques faisant appel au poème et souvent associées à l’univers de la performance, qui est devenue un champ de pratique et d’étude à part entière. Dans ce contexte, le forum souhaite offrir une occasion de réfléchir à l’apport spécifique de la danse, du théâtre et de la littérature au sein des pratiques artistiques actuelles qui établissent un dialogue avec la poésie.

Ce forum international vise :

- à interroger la relation corps-voix-poème et plus particulièrement les modalités d’incarnation du poème dans les domaines de la danse, du théâtre et de la littérature offerte sur scène

- à approfondir les connaissances à propos de la vocalisation du poème fondée sur une praxis du corps sur scène.

Il souhaite favoriser des échanges stimulants entre les personnes engagées dans la recherche, la recherche-création et la création sur les principaux aspects qui touchent aux désirs et aux nécessités du poème sur scène.

*

Les propositions de communications ou de communications-démonstrations s’inscriront dans l’un des trois axes suivants :

1. Histoire et interprétations de la relation corps-voix-poème

À titre d’exemples :

-inventaire et histoire des pratiques (du milieu du XIXe siècle à nos jours)

-relations entre poètes, créateur.trice.s et interprètes

-statuts et valeurs du poème sur scène

-contextes de présentation du poème incarné sur scène

-influences interculturelles

2. Fabrique et processus de création faisant appel au poème sur les scènes chorégraphiques, théâtrales et littéraires

À titre d’exemples :

-traitements disciplinaires et interdisciplinaires du poème sur scène

-mises en présence corps-voix-poème

-modalités de sens

-interactions multiples (entre interprète et public, lecture et écoute, etc.)

-explorations esthétiques

3. Grammaire de la création du poème incarné

À titre d’exemples :

-corporéité

-usages de la voix

-présence

-dispositifs

-approches d’analyse (Laban, Observation-analyse du mouvement [OAM], etc.)

*

Les propositions de communication ou de communication-démonstration (300 mots, excluant quelques repères bibliographiques) seront accompagnées des nom, institution (s’il y a lieu) et coordonnées ainsi que d’une brève notice biographique (100 mots) et transmises à l’adresse suivante : brouillette.marc-andre@uqam.ca

Les interventions se dérouleront en français; les responsables prévoient la tenue du forum en présence des intervenant.e.s et devant public – selon l’état de la situation, des règles sanitaires pourraient être en vigueur.

La durée prévue est de 20 minutes pour les communications et de 30 minutes pour les communications-démonstrations.

Date limite pour l’envoi des propositions : 30 juin 2021

Envoi des résultats : fin août 2021

Dates du forum : 5 et 6 mai 2022

*

Responsable :

Marc André Brouillette, professeur, UQAM

Comité d’organisation :

Francine Alepin, professeure, UQAM alepin.francine@uqam.ca

Marc André Brouillette, professeur, UQAM brouillette.marc-andre@uqam.ca

Manon Levac, professeure, UQAM levac.manon@uqam.ca

*

Repères bibliographiques :

