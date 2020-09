Food & History 17:1 (2019): "Food and Weather Studies",

Brepols, 2020. EAN13 : ISBN9782503582634.

Les interférences entre l’alimentation et le temps qu’il fait constituent un sujet d’étude relativement récent. L’interdépendance entre les conditions atmosphériques et la production, la préparation et la consommation alimentaire, pas tout à fait absente dans les travaux antérieurs (notamment quant à l’impact de la météo sur les récoltes), n’est étudiée systématiquement que depuis quelques années.

D’une part, l’attention se focalise sur les événements météorologiques extrêmes qui causent des crises de subsistance. Ces anomalies désastreuses et leurs conséquences – pénuries, disettes et famines – sont aujourd’hui surtout analysées pour l’Europe du XIIIe au XIXe siècle, soit durant la longue période du “petit âge glaciaire”.

D’autre part, l’intérêt porte, depuis peu, sur l’influence que le temps qu’il fait peut avoir sur la préparation des denrées (transport, stockage, conservation, cuisine) et sur les habitudes des mangeurs, qui adaptent leur régime à la température ou à l’humidité ressentie.

L’étude du lien intime entre le système alimentaire, l’ambiance atmosphérique et l’individu exposé à ses effets (“météo-sensibilité”, “cénesthésie”) représente une nouvelle approche qui permet la compréhension de deux “faits totaux” déterminant l’existence de l’homme, lequel cherche à régler l’interaction entre lui et son environnement, entre culture et nature.

Table of Contents

Food and Weather Studies : un champ de recherche en voie de constitution

Karin BECKER & Rengenier C. RITTERSMA

I Extreme weather effects on farming and production / Une production agro-alimentaire soumise aux aléas météorologiques

Societies Facing Hydrological Extremes: The Case of Urban Supplies in France (Middle Ages to Late Eighteenth Century)

Alexis METZGER, Emmanuelle ATHIMON, Laurent LITZENBURGER, Florie GIACONA & Jérémy DESARTHE

“We did not eat bread for two or three months.” Subsistence Crises in the City and Republic of Bern, 1315–1715

Chantal CAMENISCH

La maladie des pommes de terre en 1845 vue par la Société médico-chirurgicale de Bruges : météorologie vs mycologie

Gaston René DEMARÉE

II Weather-related food preparation and consumption / Une préparation et une consommation réglées par le temps qu’il fait

Chicken Stroganoff in the Amazon: Is Food Always Matched to the Weather? A Comparison between Temperate and Tropical Countries

Esther KATZ

Le chocolat et le temps qu'il fait. L'introduction et l'adaptation d'un produit au Japon du XIXe siècle à nos jours

Sylvie GUICHARD-ANGUIS

Weather as a Concern in Recipes and Cookbooks

Henry NOTAKER

Book Reviews / Comptes rendus

Marie-Pierre HORARD, Bruno LAURIOUX (dir.), Pour une histoire de la viande. Fabrique et représentations de l’Antiquité à nos jours (Tours/Rennes, Presses universitaires de Rennes et Presses universitaires François-Rabelais de Tours, 2017)

Michaël BRUCKERT

Daniele LOMBARDI, Dalla dogana alla taverna. Il vino a Roma alla fine del Medioevo. Gli inediti Statuta Comunicatis Artis Tabernariorum Alme Urbis Rome (1481-1482) (Roma, Roma nel Rinascimento, 2018)

Daniele OGNIBENE

Thomas PARKER, Tasting French Terroir. The History of an Idea (Oakland, University of California Press, 2015)

Rengenier C. RITTERSMA

Nico SLATE, Gandhi’s Search for the Perfect Diet: Eating with the World in Mind (Seattle, University of Washington Press, 2019)

Natacha CHEVALIER

Bee WILSON, The Way We Eat Now. Strategies for Eating in a World of Change (London, 4th Estate, 2019)

Lucinda BYATT

