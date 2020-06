Flavie Fouchard,

Colette aux frontières des genres,

Presses universitaires Rennes, collection "Interférences", 2020.

EAN13 : 9782753579392.

Parfois présenté comme un simple recueil de souvenirs illustrant plusieurs plaisirs « impurs » depuis une posture détachée, ou même comme l’équivalent de Mes Apprentissages dans le domaine sensuel, Le Pur et l’impur surprend pourtant le lecteur par sa complexité. Aux frontières des genres textuels, il l’invite ainsi à s’arrêter sur ses pages pour mieux relire l’œuvre de Colette dans laquelle il occupe, avec La Naissance du jour et Sido, une posture centrale.

Avec le soutien du Vicerrectorado de Investigación de l’université de Séville (Vi Plan Propio de Investigación y Transferencia - Us-Andalucía Tech 2019. Acciones Especiales. Iv.11.1ª) et du groupe de recherche Hum-120 « Literatura, Imagen Y Traducción » de l’université de Cadiz.

Flavie Fouchard a réalisé ses études de Lettres modernes à l’université de Caen et a soutenu sa thèse intitulée « Colette : le travail d’écriture Le Pur et l’impur et le questionnement des discours amoureux » à l’université de Salamanque. Elle est enseignante chercheuse à l’université de Séville depuis 2010. Ses recherches traitent de l’étude des œuvres de Colette et de Giraudoux et de la littérature de la Première Guerre mondiale.