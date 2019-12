Université de Sherbrooke (Québec, Canada)

"Fiction scientifique du langage : traduire et communiquer le désastre à venir"

Coorganisé par Philippe Theophanidis et René Lemieux, 4 et 5 mai 2020, dans le cadre du 88e Congrès de l’Acfas à Sherbrooke, 4-8 mai 2020.

Ce colloque s’appuie sur un double constat. D’une part, nous nous confrontons aujourd’hui à des enjeux de société d’une telle ampleur qu’ils testent les limites de nos langages et, conséquemment, de nos savoirs. À titre d’exemple, l’impact humain sur l’environnement est tel qu’un nouveau terme a été trouvé pour désigner l’ère géologique ainsi affectée : l’anthropocène. D’autre part, nombre de ces enjeux soulèvent présentement la question pressante de leurs effets à venir. Ils télescopent ainsi le futur dans l’actualité de nos recherches et forcent par la même occasion nos savoirs vers l’anticipation et la spéculation. Nos modes de vie actuels, avec la crise climatique qu’ils engendrent, exigent par exemple de considérer aujourd’hui les conditions de vie des prochaines Into Eternity, 2010).



Comment élaborer? Quel mode de communication peut enjamber les générations pour rejoindre des mondes qui n’existent pas encore? Pour explorer cette problématique, nous proposons de soumettre les sciences du langage que sont la traduction et la communication à un exercice de spéculation scientifique. Le thème général de « science/fiction » viendra désigner le champ de cet exercice. Loin de s’opposer au réel, l’exercice nécessaire de la « fiction » acquiert dans ce cadre une urgence actuelle : l’anticipation devient elle-même une méthode de recherche rigoureuse et nécessaire.



Appel – Le colloque réunira des chercheurs et des chercheuses qui développent et travaillent des imaginaires de la communication et de la traduction, à la fois dans leurs méthodologies que dans leurs objets d’étude. Ces « imaginaires » ne se veulent pas des pensées en retrait du réel, mais au contraire une appréhension des conditions d’émergence d’autres réels possibles. Comme de surcroît la crise qui nous occupe déborde le présent jusqu’à mettre en péril la possibilité même d’un futur partagé, notre travail doit lui aussi s’orienter vers le futur : l’impensable de notre condition actuelle – ses crises climatiques et politiques – se confronte à l’exploration de figures limitrophes, au seuil du présent et de l’avenir, à cheval entre la fiction et le réel. Des sites d’enfouissement nucléaire en préparation au concept incommensurable de demi-vie nucléaire en passant par le disque d’or gravé installé sur la sonde Voyager, jusqu’aux cas fictifs de crise climatique (du Stalker de Tarkovsky au White Noise de Don DeLillo), nous invitons les chercheurs et chercheuses à explorer les confins futuristes des possibilités communicatives. Spécifiquement, le colloque invite donc les participant·es à explorer deux pistes de réflexion complémentaire : 1) penser les manières qu’ont les sciences de la traduction et de la communication d’explorer les fictions possibles du langage; 2) analyser en quoi la spéculation et l’anticipation permettent une conceptualisation des sciences du langage.



Critères de sélection – Les critères d'évaluation des communications seront la pertinence du propos en rapport au colloque (40%), l'avancement aux sciences du langage proposé (30%) ainsi que l'originalité de la contribution (30%).



Format – Le colloque se déroulera sur une journée et demi. Chaque présentation durera 30 minutes, suivie d’une période de questions de 15 minutes.



Les participant·es intéressé·es doivent soumettre un titre de proposition (180 caractères maximum, espaces comprises) ainsi qu'un résumé de proposition (1500 caractères, espaces comprises) au plus tard le 21 février 2020. Les propositions doivent être communiquées à René Lemieux (Rene.Lemieux@USherbrooke.ca) ou Philippe Theophanidis (theop@yorku.ca).



