Suceava, Roumanie

Appel à contributions Revue Meridian critic

Thème : « Femmes et carrières »

Ces dernières années, les débats concernant les rapports professionnels des femmes ont occupé l’espace public de manière plus retentissante que jamais. Le mouvement #MeToo, dont l’intensité a provoqué l’extension de ces débats à l’échelle globale, en impliquant des personnalités de tous les pays et les domaines, en stimulant la prise de position par des représentants, plus ou moins anonymes, de toutes les catégories sociales, n’a été que l’un des événements déterminants pour la mise en question du statut professionnel réel de la femme dans la société contemporaine. Des tumultes médiatiques, engendrés par des faits beaucoup trop souvent anecdotiques, mais ayant un impact significatif sur les mentalités, ont reflété et continuent de refléter, explicitement ou implicitement, les mutations subies par la perception sur la connexion entre les femmes et leurs métiers. « Meghan Markle avait-elle le droit d’extraire son royal époux de la Grande Bretagne, afin de préserver, à sa manière, la liaison (contractuelle) avec le monde de l’audiovisuel ? », « Pourquoi les femmes russes n’ont obtenu qu’en janvier 2021 la permission légale de devenir des conductrices de métro à Moscou ? », « Peut-on interpréter Autant en emporte le vent, avant tout, comme le roman d’une femme qui fait carrière, d’une Scarlett qui, grâce à son travail, acquiert son indépendance sentimentale et financière et même une place dans le monde oppressif, discriminatoire des hommes? » De telles questions posées dans la presse soulèvent de vives réactions, sinon violentes, justifiées de diverses manières par des sociologues, des psychologues, des anthropologues. De nombreux écrivains ont répondu, au long des siècles, de manière originale, à ce besoin des communautés d’observer, d’analyser, de redéfinir et d’influencer le rapport de la femme avec le travail payé, un rapport extrêmement complexe, en interdépendance avec la dynamique des relations politiques, sociales, scientifiques, technologiques et culturelles. Le numéro de la revue Meridian critic intitulé « Femmes et carrières » rassemblera des contributions qui mettront en évidence la façon dont la littérature fictionnelle a abordé et a modifié les représentations de la femme au travail.

Ces contributions seront, autant que possible, liées aux thèmes suivants :

les métiers des femmes dans les œuvres de fiction: idéologies, courants, prototypes, singularités ;

l’impact des personnages littéraires féminins sur l’évolution des professions ou sur le langage des professions ;

carrières académiques féminines reflétées dans la littérature ;

la femme-écrivaine dans ses œuvres : des avatars métadiscursifs ;

représentations des carrières des personnages littéraires féminins dans les autres arts ;

échos des carrières des héroïnes littéraires dans les médias.

Les articles peuvent être rédigés en roumain, anglais, français ou allemand.

Les textes intégraux (longueur maximale de 7000 mots), accompagnés par des résumés en anglais (200 mots au maximum) et une notice biobibliographique de l’auteur.e (400 mots au maximum), seront transmis aux adresses simonamanolache@litere.usv.ro et meridian.critic.flsc@gmail.com.

Pour ce qui est des détails concernant les exigences de style et de mise en page, veuillez respecter les consignes éditoriales publiées sur la page web de la revue : http://meridiancritic.usv.ro/index.php?page=norme-de-redactare

Date limite de soumission des articles : le 1 juin 2021.