Au XIXe siècle, la presse connaît un essor remarquable sous l’effet des transformations économiques, techniques et sociales à l’œuvre dans la société française : on entre dans ce que des historiens ont appelé la « civilisation du journal ». Dans un temps où les rapports entre les sexes et les normes de genre évoluent, la presse contribue à redéfinir les rôles de chacun. La plupart des publications cantonnent les femmes dans la sphère domestique privée, réservant aux hommes l’accès à l’espace public ; mais certaines revues font preuve de plus d’audace et de modernité.

Dans une approche transdisciplinaire inédite, mêlant histoire des médias, études sur le genre, littérature, sciences de l’information, analyse du discours, science politique et histoire de l’art, cet ouvrage traite de corpus divers et de rubriques variées (presse généraliste, revues de mode masculine, journaux féministes et féminins, chroniques judiciaires, reportages, publicités, etc.). Il analyse les ressorts des inégalités entre les femmes et les hommes dans la presse du XIXe siècle, apportant du même coup un nouvel éclairage sur celles de notre époque.

Christine Planté est professeure émérite de littérature française à l’Université Lumière Lyon 2 et membre de l’IHRIM. Pionnière des études sur le genre en France, elle a notamment publié aux Presses universitaires de Lyon La Petite Soeur de Balzac : essai sur la femme auteur (2015) et Femmes poètes du XIXe siècle : une anthologie (2010).

Marie-Ève Thérenty est professeure de littérature française et directrice du RIRRA 21 à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Spécialiste des rapports entre presse et littérature, de poétique des supports et d’imaginaire des sociétés médiatiques, elle a publié entre autres ouvrages Femmes de presse, femmes de lettres : de Delphine de Girardin à Florence Aubenas (CNRS Éditions, 2019).

Sommaire

Christine Planté et Marie-Ève Thérenty

Introduction

I. Diffusion ou contestation des stéréotypes : inflexions de la ligne de genre

Catherine Nesci

Enseignement de la féminité et apprentissage de la connaissance dans les journaux féminins (1730-1830)

Caroline Fayolle

Résistances féministes dans la presse au tournant du xixe siècle

Christine Planté

La Femme libre des saint-simoniennes, premier périodique féministe français ?

François Kerlouégan

Corps et genre dans la presse de mode masculine

Barbara Bohac

La représentation de la femme dans La Dernière Mode de Stéphane Mallarmé

Nicolas Pitsos

La déclinaison sexuée du bien-être dans les publicités de la presse à la Belle Époque

Isabelle Matamoros

Les portraits de lectrices à la Belle Époque, ou les ambivalences d’une figure nouvelle

Sandrine Roll

Lectrices et acheteuses : des modes d’action au féminin dans La Fronde

II. Discours sur l’art et la littérature au prisme du genre

Hélène Marquié

Des « dieux de la danse » aux « affreuses danseuses du sexe masculin » : féminisation symbolique de la danse

Laurence Brogniez

Nue ou déshabillée ? Le discours féminin sur le corps au Salon

Patricia Izquierdo

La réception des écrits de femmes : les années décisives de 1908-1909

III. Faits divers

Amélie Chabrier

Chronique judiciaire : le public féminin en procès

Michèle Fontana

Gabrielle, une criminelle à la une en 1889-1890

Laetitia Gonon

Les corps violentés : victimes et cadavres dans le fait divers criminel

Frédéric Canovas

Infâme affaire : échos de l’affaire Oscar Wilde dans la presse française

IV. Femmes journalistes

Sarah Mombert

Les femmes du Mousquetaire, journal d’Alexandre Dumas

Marie-Ève Thérenty

Le « plafond de verre » des femmes journalistes du xixe siècle

Sandrine Lévêque

Pratiques journalistiques et engagement professionnel des « reporteresses » de La Fronde

Margot Irvine

Un réseau de femmes journalistes : les collaboratrices aux Matinées espagnoles

Guillaume Pinson

La presse féminine vers 1900 et les innovations du magazine Femina

V. Vers le XXe siècle

Paul Aron

Les écrivaines-journalistes entre les deux guerres : notes pour une prosopographie

Claire Blandin

Le métier de femme dans Marie-Claire : de l’émancipation dans la presse féminine

Christine Planté et Marie-Ève Thérenty

Conclusion

Bibliographie sélective

Présentation des auteur.rice.s

Illustrations