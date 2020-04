Artistic Migration and Identity in Paris, 1870-1940 / Migration artistique et identité à Paris, 1870-1940

Federico Lazzaro et Steven Huebner (dir.)

Préface de Pascal Ory.

New York, Peter Lang, 2020.

Cet ouvrage explore de façon interdisciplinaire (musique, littérature et arts visuels) la réalité de la migration artistique à Paris sous la Troisième République, donnant ainsi la possibilité à des chercheur.e.s issu.e.s de différents domaines de comparer leurs études de cas, et de formuler des réflexions qui dépassent leur champ de spécialisation en vue d’une compréhension plus générale des enjeux liés à l’immigration artistique à Paris. Ce thème offre une profondeur diachronique – donnée par l’histoire de la culture – aux réflexions actuelles sur la formation interculturelle des imaginaires nationaux, la place occupée par les étrangers dans la tradition artistique d’un territoire, ou encore les rapports entre nationalisme, internationalisme, xénophobie et jugement esthétique.

Table des matières disponible ici.

EAN13 : 9781433159022.