Fondements de la modernité : Baudelaire, Flaubert, Proust

(Appel à contributions dans le numéro spécial de la revue Facta Universitatis, Series: Linguistics and Literature)

En cette cinquantième année jubilaire de la Faculté de Philosophie de Niš, plusieurs anniversaires très importants de la littérature française seront célébrés.

En premier lieu, 2021 marque le 200e anniversaire de la naissance des deux grands noms de la littérature française : Charles Baudelaire (le 9 avril 1821) et Gustave Flaubert (le 12 décembre 1821). Par leur œuvre prolifique, ces deux écrivains ont fortement marqué et influencé la littérature des XIXe et XXe siècles. Innovants et originaux, provocateurs et subversifs, rebelles et initiateurs, en publiant la même année (1857) leurs deux œuvres phares – le recueil de poésie Les Fleurs du Mal et le roman Madame Bovary – Baudelaire et Flaubert ont provoqué un scandale et ont été accusés devant les tribunaux d’avoir offensé « la morale public et les bonnes mœurs ». Ces deux chefs-d’œuvre ont eu un tel impact sur tout ce qui a été créé par la suite que la littérature ne sera plus jamais la même, et nous pouvons à juste titre les considérer comme un « big bang » dans la littérature européenne et mondiale.

En même temps, cette année marque le 150e anniversaire de la naissance de Marcel Proust (le 10 juillet 1871) qui a poursuivi le travail novateur de Baudelaire et de Flaubert, et qui est considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands écrivains du XXe siècle. Dans son roman cyclique en sept volumes À la recherche du temps perdu, dans lequel il examine le passage du temps, les limites et la portée de la mémoire, les buts de lʼart et de lʼécriture, la fugacité de lʼêtre, la réalité insaisissable ou encore le problème de l’identité, Proust crée une fresque inédite d’une époque et d’une société mouvementées, en construisant un « édifice immense du souvenir ». Son œuvre unique influencera grandement les voies de la littérature au XXe siècle ainsi que le regard sur la littérature elle-même.

Pour fêter ces événements, nous avons décidé de consacrer un numéro spécial de la revue scientifique Facta Universitatis, Séries: Linguistique et Littérature (M51) aux trois écrivains. La revue est éditée par l’Université de Niš (rédactrice en chef : Violeta Stojičić) et les articles sont publiés en langue étrangère. Outre les textes en français, nous acceptons les contributions rédigées en anglais, espagnol, russe, allemand, etc.

Les rédacteurs-invités de ce numéro spécial sont :

Nikola Bjelić, maître de conférences, Faculté de Philosophie, Université de Niš, Serbie

Vladimir Đurić, maître de conférences, Faculté de Philosophie, Université de Niš, Serbie

Les contributions seront soumises à une lecture anonyme, et, une fois retenues, publiées dans le numéro spécial en décembre 2021. Les différents aspects de l’œuvre de Baudelaire, Flaubert et Proust peuvent être abordés.

Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre proposition accompagnée d’un titre par courriel avant le 1er mai 2021 aux adresses suivantes : nikola.bjelic@filfak.ni.ac.rs et vladimir.djuric@filfak.ni.ac.rs.

Les versions finales devront être soumises au plus tard le 1er septembre 2021. Seront acceptées les études de 30000 signes (espaces et notes compris) avec un résumé de 200 mots (maximum) et trois mots-clés (minimum).

La revue n’accepte pas les manuscrits qui ont déjà été publiés ou se trouvent en phase d’évaluation dans d’autres projets éditoriaux.