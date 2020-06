Archipels Glissant

François Noudelmann, Françoise Simasotchi-Bronès, Yann Toma (dir.)

Presses Universitaires de Vincennes, 2020.

240 p.

20 EUR

EAN : 9782379240850

*

Édouard Glissant, écrivain et philosophe, a renouvelé la pensée de l’identité, de la race et de la relation entre cultures. Les plus importants spécialistes débattent sur la politique, l’imaginaire, les arts et la vie de Glissant.

La pensée d’Édouard Glissant est aujourd’hui d’une intense actualité. L’écrivain philosophe a en effet renouvelé radicalement les conceptions de l’identité et de la race, du métissage et de la créolisation, des continents et des archipels. Son œuvre est désormais étudiée dans le monde entier. Un colloque international a réuni une vingtaine des plus importants spécialistes et de grands témoins comme Eduardo Manet et René Depestre. Les perspectives se croisent entre ces écrivains et ces chercheurs venus de la Caraïbe, des États-Unis, de Tunisie, d’Irlande, du Japon, du Canada… Ce livre reproduit leurs débats sur la politique, l’imaginaire, les arts et la vie de Glissant.

*

Sommaire

Le paradigme de l’archipel

François Noudelmann, Françoise Simasotchi-Bronès, Yann Toma



I. Imaginaires et langues

« La créolisation, une poétique qui est un miracle »

Un rêve créole d’Édouard Glissant

Françoise Simasotchi-Bronès

Traduire en présence de toutes les langues du monde

Souleymane Bachir Diagne

« Il est donné, dans toutes les langues, de construire la tour »

Apprivoiser Babel

Lise Gauvin

Glissant romancier

Notes pour une stylistique des romans d’Édouard Glissant

Michaël Ferrier

Glissant, le récit somatique

Samia Kassab-Charfi

II. Politiques de la relation

Critique de l’économie politique martiniquaise

Sur Glissant, Marx et Althusser

Nick Nesbitt

Créolisation et communauté

République diverselle et politique de la rencontre

Edelyn Dorismond

Édouard Glissant et le « féminin »

Quelques observations

Corinne Mencé-Caster

Politique de la relation et créolisation démocratique

Aliocha Wald Lasowski

Chronique de l’engagement de l’écrivain

Édouard Glissant au milieu de l’autonomisme des Antillais à Paris (1959-1962)

Satoshi Hirota

III. Archipel des arts

De la démesure de la démesure en l’art

Yann Toma

Le frisson du baroque

Glissant, l’art et la structure granuleuse du monde

J. Michael Dash

La pensée baroque chez Édouard Glissant, ou l’esthétique antillaise

Nao Sawada

Les voies créatrices de l’insulaire, à l’aune d’Édouard Glissant et d’Alain Ménil

Hélène Sirven

Édouard Glissant et les œuvres d’art, une rencontre créatrice

Dominique Berthet

La parole d’Édouard Glissant dans le « cinéma antillais »

Guillaume Robillard

IV. Les vies d'Édouard Glissant

Rencontre avec Édouard Glissant

Entretien avec Romuald Fonkoua



(Bibliothèque nationale de France, Paris, le 1er juin 2018)

Eduardo Manet

Édouard Glissant, une culture pour la mondialisation

Entretien avec Françoise Simasotchi-Bronès

(Lézignan-Corbières, le 23 avril 2018)

René Depestre

L’éthique d’Édouard Glissant

Mary Gallagher

Une liaison magnétique ou l’identité non généreuse d’Édouard Glissant

Hiroshi Matsui

La vie d’Édouard Glissant, vérités et frictions

François Noudelmann

Annexe

Le nouveau site edouardglissant.world

Dominique Labays

Présentation des auteurs