La fabrique d’une légende. Saint Julien du Mans et son culte au Moyen Âge (IXe-XIIIe siècle)

Sous la direction de Florian MAZEL

P.U.R., 2021

*

25 EUR

410 p.

ISBN : 978-2-7535-8051-0

*

DESCRIPTION

La figure « historique » de Julien du Mans demeure évanescente, pour ne pas dire insaisissable. Pourtant Julien finit par être considéré comme le premier évêque du Mans et un disciple des Apôtres, et par devenir le patron du diocèse du Mans. Ce livre expose l’ensemble des pratiques et des représentations que la fabrique légendaire met en jeu, à l’articulation de l’histoire de l’institution ecclésiale, de l’histoire culturelle et de l’histoire des pouvoirs. Pour mieux fonder la démonstration, l’ouvrage propose également une édition scientifique des principaux textes hagiographiques et liturgiques concernant saint Julien.

Avec le soutien de l’unité de recherche Tempora de l’université Rennes 2 et de l’Institut universitaire de France.

Table des matières...

Lire l'introduction...

Voir le site de l'éditeur...