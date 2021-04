Fabienne Gaspari et Florence Marie (dir.), L'Incarnation artistique : mises en scène littéraires

Paris : L'Harmattan, coll. "Approches littéraires", 2021.

264 p.

EAN 9782343225890

25,50 EUR

Présentation de l'éditeur :

Les articles rassemblés dans cet ouvrage étudient la représentation du corps engagé dans la performance ou l'agir de la création dans les littératures de langue française et anglaise du XVIIIe siècle à nos jours. Les auteurs montrent comment le corps est en de telles occasions toujours inscrit dans le texte, que ce soit de façon directe et descriptive, quoique souvent fragmentaire, ou bien indirecte, voire « figurale ». Au-delà d'une première approche factuelle, certains des textes étudiés s'engagent sur le chemin de l'autoportrait de l'écrivain au travail. Le corps mis en scène peut alors se faire matière première de l'écriture, avant, en dernière analyse, de se dérober et de disparaître au profit du corps du texte, supposé seul susciter le désir du lecteur / de la lectrice.

Fabienne Gaspari est maître de Conférences à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et membre du laboratoire ALTER. Elle enseigne la littérature britannique et a publié des articles sur la fiction britannique du XIXe siècle, plus particulièrement sur George Moore, écrivain anglo-irlandais

Florence Marie est maître de Conférences à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et membre du laboratoire ALTER. Elle enseigne la littérature et l'histoire des idées britanniques et a publié des articles sur la fiction britannique de l'entre-deux guerres, notamment sur John Cowper Powys et Dorothy Richardson.