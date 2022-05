L’analyse du discours, la rhétorique et les théories de l’argumentation interrogent les fondements de la pensée humaine et bâtissent un pont entre la littérature et la linguistique, comme l’ont fait les recherches de Paola Paissa, à qui cet ouvrage voudrait rendre hommage. Les vingt-deux articles ici réunis se caractérisent par des approches et des questionnements variés. Ils abordent les sujets les plus divers : mêlant la polémique, la violence verbale et les discours de haine jusqu’à la Covid ; parcourant également les questions de la construction identitaire, du discours juridique et politique, mais aussi des paysages et de l’environnement ; se penchant enfin sur les figures de style, la terminologie et les discours scientifiques et littéraires, et ce, jusqu’au thème du silence. Une véritable invitation au voyage, une mosaïque de possibilités qu’offre l’hybridation des disciplines convoquées.