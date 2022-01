Si le genre poétique est essentiel pour l’émergence et la définition des littératures francophones, des Amériques aux Afriques, en passant par les francophonies européennes ou le Machrek, il est aujourd’hui beaucoup moins travaillé que le roman ou le théâtre. Ce volume entend contribuer à combler cette relative lacune. Le livre propose une cartographie des lieux de cette poésie. Point de géographie de mappemonde cependant, puisque justement les poètes et poétesses ont tendance à associer dans leurs vers des espaces divers. Il s’agit avant tout de faire parcourir des imaginaires : les grandes questions que posent l’expression même de « poésies francophones », les chevauchements de lieux, d’histoires et de langues qu’orchestrent les textes, les limites dépassées d’une poésie qui investit bien au-delà de la forme versifiée.