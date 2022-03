Evariste Gherardi

Théâtre italien. Tome V

édition de Catherine Dumas, Céline Paringaux et Isabelle Ligier-Degauque

transcription de Matthieu Franchin et Bertrand Porot

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du théâtre français, 2022

Le tome V du Théâtre italien de Gherardi réunit neuf comédies de cinq auteurs parmi lesquels Regnard et Dufresny. Jouées aux alentours de 1694, ces pièces abordent notamment les questions du mariage et de la condition féminine et montrent les dessous d’une société attachée aux apparences.

