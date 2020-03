European drama and performance studies, n°14/1,

Classiques Garnier, 2020.

EAN13 : 9782406103806.

The Stage and its Creative Processes (16th-21st Century) - Vol. 2

Sabine Chaouche (dir.)

CONTENTS

Lire les résumés…

Sabine Chaouche

Organic Performances and Holistic Processes.

Mapping Creativity across the Centuries 11

PHILOSOPHY OF THE CREATIVE PROCESSES

Sabine Chaouche

Work in Progress and Creativity in Performance

The Actor’s Training in 17th- and 18th-Century Theories 25

Sabine Chaouche

L’acteur et la création. Modeler le sentiment 49

CREATIVE PROCESSES IN FOCUS

Paola Ranzini

Le « copione » des False Confidenze (1856) d’Adelaide Ristori.

Un témoignage exceptionnel du processus de création

à l’époque des grands acteurs 67

Carole Bourne-Taylor

Performing the Self to Death.

Sarah Bernhardt’s Acting Up and Out and Outplaying 113

Mathilde Dumontet

Concurrence économique et interpénétration artistique

dans La Parodie et En Attendant Godot de Roger Blin 129

Cyrielle Perilhon

L’État comme entrelacs

des processus de création chorégraphique 145

Marine Deregnoncourt

« Du désir, on ne peut s’approcher qu’en dansant ».

La co-construction actoriale dans Partage de midi

de Paul Claudel, mis en scène par Yves Beaunesne 165

Ella Gouët

Pour une nouvelle approche du processus de création.

Le cas des Cahiers du Studio 177

Andrea Pelegrí-Kristić

L’invisibilité de la traduction dans les processus de création

avec des textes traduits à Santiago du Chili (2014-2016) 197

Antia Diaz Otero

La dimension écologique du processus de création.

Une manière de faire qui se façonne dans la pratique,

le cas de Mockumentary of a Contemporary Saviour 217

Puay Tin Leow

Testimony. The Elderly Other: A Methodological Monologue 237

CREATIVE PROCESSES AND HISTORICALLY

INFORMED PERFORMANCE

THE THÉÂTRE MOLIÈRE SORBONNE

EDITOR : MATTHIEU FRANCHIN

Matthieu Franchin

Introduction. Retrouver les processus de création

à l’œuvre au théâtre au xviie siècle :

l’exemple du Théâtre Molière Sorbonne 255

Jean-Noël Laurenti

Éléments méthodologiques pour une reconstruction

de la déclamation à l’époque de Molière 267

Mickaël Bouffard

L’archéologie expérimentale au service des spectacles

historiquement informés ? Le cas du jeu corporel au xviie siècle 309

Sophie Landy

Témoignage. Technique vocale et déclamation :

une approche pédagogique au service

de l’interprétation historiquement informée 333

Guillaume Jablonka

Témoignage. Le maître à danser :

un sculpteur qui façonne le corps 345

Matthieu Franchin

Quelle musique de scène pour le théâtre du xviie siècle ?

Les enjeux d’une direction musicale

au Théâtre Molière Sorbonne 355

Hubert Hazebroucq

Mettre les sources au cœur de la création.

Éléments pour la reconstruction

des danses d’une comédie-ballet 375

Index 393

Abstracts/Résumés 399