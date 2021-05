Europe, n° 1105, mai 2021: Regards sur le roman contemporain en Europe – Claude Ollier

L’intention première de ce numéro est d’explorer quelques-unes des orientations majeures du roman aujourd’hui en Europe. En effet, l’évolution du roman a été telle, durant les dernières décennies, et tel aussi sur elle l’impact des transformations historiques depuis la chute du Mur de Berlin, que la nécessité se fait sentir d’ouvrir des chemins de réflexion, d’examiner la diversité des pratiques et de mesurer en quoi « elles compliquent à l’infini toutes les idées qu’on se fait du roman ». Outre des études critiques, des contributions d’écrivains de premier plan nous invitent ici à entrer dans la « fabrique de l’écriture », telle qu’une dizaine de romancières et de romanciers d’aujourd’hui la conçoivent.

Textes de Pascal Dethurens, Philippe Forest, Emmanuel Bouju, Florence Godeau,

Gisella Bergonzoni, Lucile Arnoux-Farnoux, Alison Boulanger,

Judith Sarfati-Lanter, Frédérique Toudoire-Surlapierre, Antonio Muñoz Molina, Claudio Magris, Herta Müller, Lídia Jorge, Anne-Marie Garat, Jón Kalman Stefánsson, Ingo Schulze, Zakhar Prilepine, Gabriel Josipovici.

*

Renouvelant profondément le paysage fictionnel, Claude Ollier (1922-2014) s’est engagé dans une forme de narration aventureuse qui semble avérer d’éclatante façon ce qu’annonçait Virginia Woolf en 1927 : « Nous serons obligés d’inventer des noms nouveaux pour des livres qui se masquent sous ce terme unique de roman. Et il se peut que parmi les prétendus romans il y en ait un que nous ne saurons guère comment baptiser. Il sera en prose mais dans une prose qui aura beaucoup des caractéristiques de la poésie. »

Textes de Alexis Pelletier, Paul Otchakovsky-Laurens, Christian Rosset, Johan Faerber, Marianne Alphant, Arno Bertina, Serge Martin, Patrick Beurard-Valdoye, Pierre Parlant, Stéphane Bouquet, Dominique Vaugeois, Bernard Noël, Mireille Calle-Gruber, Claude Ollier.

*

