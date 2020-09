Europe, n° 1097-1098 – Jacques Rancière – Andreï Platonov

sept. / octobre 2020

20,00€ TTC

Jacques Rancière, né en 1940, se fit d’abord connaître par ses explorations novatrices de divers aspects et figures de l’émancipation ouvrière et des courants utopistes au 19e siècle. Penseur de l’égalité et de la démocratie, il n’a depuis lors cessé d’ouvrir le champ de sa réflexion en se défiant des frontières disciplinaires. La réflexion sur le « partage du sensible » et les rapports qui s’établissent entre politique et esthétique est certainement l’un des apports les plus neufs et les plus féconds de Jacques Rancière. À la croisée de l’histoire, de la philosophie, de la politique, de la littérature et des arts, son œuvre incisive est de celles qui ouvrent des horizons et vivifient notre pensée.

Andreï Platonov (1899-1951), romancier et nouvelliste, est l’un des plus grands écrivains russes de la période soviétique. Le poète Joseph Brodsky, prix Nobel de littérature, le classait parmi les inoubliables : « Je me retourne sur notre siècle et je vois six écrivains dont je pense qu’on se souviendra. Il s’agit de Marcel Proust, Franz Kafka, Robert Musil, William Faulkner, Andreï Platonov et Samuel Beckett. Ce sont des sommets dans le paysage littéraire de notre siècle… De plus, ils ne perdent pas un pouce de leur statut si on les compare aux géants de la fiction du siècle précédent. »

