Études sartriennes, 2020, n° 24:

"Sartre et Beauvoir : lectures en miroir"

sous la direction de Jean-François Louette

Paris, Classiques Garnier, coll. Études sartriennes, 2020

EAN : 9782406111092 — 254 p. — 25,00 €

Seule revue francophone dédiée à Sartre, Études sartriennes couvre tous les aspects de son œuvre. Outre des études spécialisées, elle publie également des inédits de Sartre.

SARTRE ET BEAUVOIR : LECTURES EN MIROIR /

SARTRE ET DE BEAUVOIR: MIRRORED READINGS

Esther Demoulin

Portrait de Sartre et Beauvoir lisant (1905-1945) /

Portrait of Sartre and de Beauvoir reading (1905–1945) 11

Esther Demoulin

Liste croisée des lectures

de Sartre et de Beauvoir (1905-1945) /

A cross-referenced list

of Sartre’s and de Beauvoir’s readings (1905–1945) 35

Jean-François Louette

Le Mur, dossier de réception /

Le Mur, Reception dossier 131

VARIA / MISCELLANEOUS

Alexandre Feron

La dialectique de l’Autre. Lacan et les sources

d’une nouvelle pensée de l’aliénation chez Sartre et Beauvoir /

The dialectic of the Other. Lacan and the sources of Sartre’s and

de Beauvoir’s new thinking about alienation 189

Jacques Lecarme

L’autre Simone / The other Simone 217

Claudia Bouliane

À la mer comme à la guerre.

Du conflit armé au tourisme de masse chez Sartre /

By the sea as in war.

From armed conflict to mass tourism in Sartre 233

Résumés/Abstracts 251