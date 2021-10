Sommaire

PRÉSENTATION

ARTICLES



Otto EBERHARDT : Fontanes Stine als Werk des poetischen Realismus



Alexis TAUTOU : Les soeurs (dis)semblables : les Élégies de Duino d’Armel Guerne et de Lorand Gaspar



Johann Georg LUGHOFER : Verfreundete Kollegen: Stefan Zweig als Mäzen und Schüler von Joseph Roth



Solange ARBER : Paul Celan et Elmar Tophoven : la traduction en partage



Michael BRAUN : „Festzertrümmerung“. Literaturpreise und Ritualbrüche



In memoriam Ian Wallace, par Daniel Azuélos



NOTES ET DOCUMENTS

Pierre Jean BRUNEL : Jacobi et la philosophie de la personnalité

Frank MÜLLER : Der Konformismus der französischen Intellektuellen. Walter Benjamin im Frankreich der 1930er Jahre

Clément FRADIN : Paul Celan épistolier. À propos des lettres réunies par Barbara Wiedemann



BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE



