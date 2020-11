Études françaises, volume 56, numéro 2

« De Charles Baudelaire à Kamel Daoud : lectures »

Les Presses de l'Université de Montréal, 2020.

EAN13 : 9782760642997.

Fidèle aux dimensions interdisciplinaire et internationale de notre revue soucieuse de confronter des recherches conduites entre les domaines et entre les pays, ce numéro libre réunit des contributions dont les auteurs appartiennent à sept institutions universitaires, au Québec, au Canada, en Estonie, en Italie, en Norvège. Les huit études qui le composent portent sur huit auteurs différents, de Charles Baudelaire à Kamel Daoud, du plus canonisé au plus contemporain, qui appartiennent aux littératures écrites en français auxquelles s’attache Études françaises depuis sa création : littérature québécoise, littérature française et littératures francophones. Elles mobilisent des méthodes et des savoirs variés, ceux de la philosophie, de la psychanalyse, de la stylistique, de l’onomastique, des démarches et des approches multiples, étude des espaces liminaires, études cinématographiques, imaginaire et discours social, discours de la fin.

Sommaire

Stéphane Vachon, Présentation, p. 5–6.



Patrick Thériault, Baudelaire prophète c(h)olérique : l’invocation au choléra dans La Belgique déshabillée, p. 7–31.



Louis-Daniel Godin, La Scouine couine : poétique de l’a-parole dans le roman d’Albert Laberge, p. 33–50.



Stefana Squatrito, Seuils et entre-deux dans l’oeuvre d’Henri Bosco, p. 51–65.



Edoardo Cagnan, Meursault entre voix et texte : la monotonie de la ponctuation dans L’Étranger d’Albert Camus, p. 67–81.



Benoît Melançon, Sur un adage d’André Belleau, p. 83–96.



Valérie Mailhot, Le corps expérimental du poète dans Kaléidoscope ou les aléas du corps grave de Michel Beaulieu, p. 97–120.



Sara Bédard-Goulet, Usages de l’image cinématographique dans Les grandes blondes de Jean Echenoz, p. 121–135.



Jorunn Svensen Gjerden, Gardien du frère – fils du gardien. Frères et étrangers dans Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud, p. 137–156.