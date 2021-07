Études françaises, volume 57, numéro 2

« Mémoires, histoires et vérités dans la littérature française contemporaine »

Numéro préparé par Eric Chevrette et Pascal Riendeau

Les Presses de l'Université de Montréal, 2021.

EAN13 : 9782760644700.

Ce dossier analyse des pratiques littéraires contemporaines conscientes des ambiguïtés et des contradictions qu’elles soulèvent dans leurs représentations du passé, leur saisissement de la mémoire et leur investissement de différentes formes d’histoire — histoire de l’art, histoire nationale, familiale, fictionnalisée, sublimée ou détournée.

Si la littérature est un assaut contre la frontière (Patrick Boucheron), elle se présente comme un questionnement de son poids éthique et esthétique quant à sa capacité à explorer le réel ou la vérité. Lorsque la littérature cherche à recomposer le réel, elle peut recourir à l’archive et au document pour soutenir ses conjectures. Aussi la vérité est-elle vue avec circonspection par une littérature consciente de ses limites et soucieuse d’en explorer le tracé et la valeur ; l’usage et les définitions mêmes de fiction, récit, roman et romanesque (entre autres) se trouvent alors bousculés par l’ambiguïté véritative d’œuvres qui interrogent leurs dimensions historiques et sociopolitiques tout comme leur inscription dans le monde.

Ce dossier présente ainsi des études portant sur la capacité qu’a la littérature française contemporaine d’interroger les modalités aléthiques des discours sur la mémoire, en redéfinissant un certain nombre de frontières et d’enjeux thématiques et formels liés à la capacité représentationnelle du langage et à la mémoire comme expérience mitoyenne du passé et du présent.

Sommaire

Eric Chevrette, Pascal Riendeau,

Présentation. Mémoires, histoires et vérités dans la littérature française contemporaine, p. 5–14.



Robert Dion,

Fragilités de la frontière. Léonard et Machiavel de Patrick Boucheron, p. 15–29.



Pascal Riendeau,

Mémoire, vérité et archive dans La petite danseuse de quatorze ans de Camille Laurens, p. 31–46.



Eric Chevrette,

Le spectre de l’événement. Mémoire et vérité problématiques dans L’ordre du jour d’Éric Vuillard, p. 47–63.



Alex Demeulenaere,

Narration et mémoire. Lecture comparée de Les bienveillantes et de L’art français de la guerre, p. 65–80.



Tara Collington,

« Brosser l’histoire à rebrousse-poil ». L’affaire Pauline Dubuisson revisitée, p. 81–99.



Kathryne Fontaine,

L’histoire et la mémoire à l’aune du « fait avéré » dans la fiction de guerre contemporaine, p. 101–118.



Andrée Mercier,

Oublier l’espèce humaine. Le périple de la mémoire dans Le dernier monde de Céline Minard, p. 119–137.



Mendel Péladeau-Houle,

Trace et temps. Les « formes de vie » dans L’usage de la photo d’Annie Ernaux et de Marc Marie, p. 141–153.



David Décarie, Julien Desrochers,

Le roman de la forêt au Québec (1934-1947) ou la légitimation d’un espace marginal, p. 155–174.