Les candidats aux études doctorales en études françaises et francophones à l’Université de Wisconsin-Madison sont invités à déposer leur dossier de candidature avant la date limite du 20 décembre 2021. Seront pris en considération les candidats ayant obtenu une licence ou bien un master (dans ce dernier cas, des équivalences de crédits déjà obtenus au cours des études précédentes sont envisageables). Tout candidat accepté dans le programme doctoral bénéficiera d’un poste d’Assistant (Teaching Assistanship) pour une durée d’au moins 4 ans. Ce poste couvre les frais de scolarité, la plupart des frais d’assurance maladie ainsi que les dépenses de la vie courante. Le Département de Français et d’Italien compte parmi ses professeurs et affiliés des chercheurs éminents et novateurs, spécialisés dans tous les domaines des études françaises et francophones. L’Université de Wisconsin-Madison met à la disposition des étudiants l’une des meilleures bibliothèques d’Amérique du Nord (Memorial Library, plus de 3 millions de volumes), et propose un large éventail de programmes interdisciplinaires dans des domaines très divers : études environnementales, humanités numériques, études des sciences et technologies, études féministes et études de genre, études postcoloniales, études prémodernes, etc. Nos doctorants reçoivent une formation rigoureuse qui les prépare efficacement à des carrières universitaires, à l’enseignement du français langue étrangère, et à des carrières extra-universitaires. L’Université de Wisconsin-Madison est une université de recherche de premier ordre, située dans une ville réputée pour sa qualité de vie.



Nous encourageons les candidatures d’étudiants internationaux.



Pour plus d’informations et pour le dépôt de votre candidature, veuillez visiter le site du Département : https://frit.wisc.edu.



Pour toute question, contactez Prof. Florence Vatan, fvatan@wisc.edu ou bien Shawn Ramer, coordinateur du programme doctoral (ramer2@wisc.edu).