"Dans l’autobus X, à l’heure creuse de minuit, un garçon noiraud et une fille blonde, serrés l’un contre l’autre, chuchotent".

Raymond Queneau, dans ses Exercices de style, a choisi de raconter une même histoire, d’une réjouissante banalité, de 99 façons différentes. Étienne Barilier s’inspire de ce texte fameux pour écrire ses Exercices de style éroti-comiques : il reprend, dans l’ordre et scrupuleusement, chacun des 99 modes choisis par Queneau, et conserve l’autobus quenaldien, mais y place des personnages en situation plus croustillante, évoquant une fable milésienne moderne. Un tel divertissement peut paraître à première vue assez éloigné du style habituel de cet auteur. Mais outre que la veine comique n’est pas absente de ses romans, il espère qu’on lira ses Exercices de style comme des exercices d’admiration – de la langue française.

Écrivain, traducteur, professeur émérite de l’Université de Lausanne, Étienne Barilier a publié plus de cinquante romans et essais, distingués par plusieurs récompenses littéraires, dont le Grand Prix de la Fondation vaudoise pour la création artistique en 1987, le Prix européen de l’essai Charles Veillon en 1995, ou le Prix Dentan, en 2002, pour son roman L’Énigme. Parmi ses derniers livres, on compte À la recherche de Vinteuil (Phébus, Paris 2021) et Pour la main gauche. Histoire d’un piano singulier (Premières Loges, Paris 2021).