Cinq regards d’écrivains français sur cinq grands auteurs japonais qui ont changé leur vie. Un recueil de la collection Fidelio.

Dans chaque Fidelio, cinq auteurs contemporains racontent leurs premiers émois littéraires avec l’écrivain qui a changé leur vie : ici, cinq géants de la littérature japonaise moderne.



Minh Tran Huy est troublée parce qu’elle retrouve de son propre parcours dans l’oeuvre de Haruki Murakami, habitée par la perte et l’errance. Nicolas Gaudemet raconte comment la découverte de Mishima et de ses personnages l’a transfiguré. René de Ceccatty évoque avec érudition son amitié avec Kenzaburô Ôé. Philippe Forest se souvient de sa rencontre avec Yûko Tsushima, qui a connu la même tragédie que lui, la mort d’un enfant. Et Marie Céhère explore comment, malgré la distance et le temps, Kawabata parle encore à des jeunes femmes d’aujourd’hui.