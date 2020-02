Paris

« Erratique insolent », Edoardo Sanguineti et la France

Lundi 18 et mardi 19 mai 2020

à l'Institut Culturel Italien et à l'Université Sorbonne Nouvelle

Edoardo Sanguineti, disparu en mai 2010, fut poète, romancier, critique, universitaire, traducteur ; mais aussi homme politique, homme de revues, homme engagé ; pivot d’une nouvelle expérimentation poétique et critique érudit et acéré ; et aussi librettiste, théâtreux, saltimbanque…

Une rencontre autour de son œuvre polyphonique et polyglotte s’impose en France, où il a eu une fortune disparate malgré des liens durables et constants. Preuve en est le sonnet In memoriam Edoardo Sanguineti, composé par Jacques Roubaud en 2014, et où il évoquait « ces moments/ Antiques (quarante ans !) […] quadri-dialoguant- […] lui, moi, pions/ agités plus qu’erratiques insolents ». Invité à Cerisy-la-salle dès 1960, lié d’amitié voire de complicité avec le groupe Tel Quel, Sanguineti a vu ses romans traduits dès leur parution par Jean Thibaudeau, au contraire de sa poésie et de son œuvre critique, qui n’ont été traduites que de manière éclatée et fragmentaire. Lui-même parfaitement et élégamment francophone était pétri, qu’il l’assume ou le mette à distance, d’une culture et d’une géographie française, reflet de son ouverture européenne.

Une telle rencontre, la première manifestation entièrement dédiée à Sanguineti en France, prendra la forme d’un colloque international s’articulant en quatre demi-journées, qui permettront de parler de Sanguineti et de ses lieux, de ses liens, de ses langues et de ses textes.

Ce colloque entend étudier les influences et répercussions de la culture française dans l’œuvre de Sanguineti et la réception française de sa production. Il est entendu à cet égard que la production de Sanguineti sera prise dans son sens le plus large : critique, poétique, artistique, traductive…

Pour ce faire, plusieurs pistes de réflexion pourront être abordées, parmi lesquelles :

les influences de la culture française, tous arts confondus

la sémantique de la France, espaces, symboles, œuvres

les échanges de Sanguineti avec les acteurs culturels français

ses traductions et ses passeurs en français

*

Les propositions de communication, en français ou en italien, avec titre et résumé, sont à adresser au plus tard le 29 février 2020.

Droits d’inscription : 20 euros

Comité d’organisation : Ada Tosatti et Isabel Violante

Comité scientifique : Maria De Paulis Dalembert, Erminio Risso, Ada Tosatti, Jean-Charles Vegliante, Isabel Violante.

Contacts : ada.tosatti@sorbonne-nouvelle.fr et isabel.violante@univ-paris1.fr