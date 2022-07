Entretien avec Marie Étienne, par Gérard Noiret

en ligne sur en-attendant-nadeau.fr, le 11 juillet 2022

Proche d’Action poétique au tournant des années 1980, responsable des lectures poétiques à Chaillot de 1977 à 1988, Marie Étienne a mené de front création et critique. Membre du comité de rédaction de La Quinzaine littéraire puis d’En attendant Nadeau, elle a publié des anthologies et divers ouvrages théoriques consacrés au théâtre et au cinéma. Autrice, elle s’est imposée dans le domaine poétique grâce à des livres parus, entre autres, aux éditions Seghers et Flammarion, sans négliger d’intervenir dans le domaine romanesque. Elle vient de publier Sommeil de l’ange (In’hui / Le Castor Astral, coll. « Les Passeurs d’Inuits », 120 p., 14 €).

Sommeil de l’ange nous fait entrer, comme le dit Jacques Darras, dans « le territoire décomplexé du rêve féminin ».



Mon projet était de raconter des rêves, scrupuleusement notés le matin, avec le plus d’exactitude possible, considérant qu’ils constituaient déjà un matériau poétique en partie achevé puisque le chemin vers la métaphorisation avait déjà été effectué. L’ange du titre et de la fin n’est qu’une image inspirée par le théâtre.



Bien qu’achevée en 2021, L’ombre portée, l’autre recueil que tu publies [dans la collection « Poèmes du monde des éditions APIC] me semble proche de l’écriture des années 1980.



Son matériau est tiré d’un journal très ancien, dont j’ai repris les mots comme on reprend la pierre d’une sculpture abandonnée. Et j’y ai injecté du théâtre : la Nina de Tchekhov. On devrait y trouver, si je m’y suis bien prise, des niveaux de lecture successifs. […]

Photo.: © Hervé Baudat