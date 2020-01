Entreprises et Histoire, n° 96 :

« Entreprises et Science-fiction »

Éditions ESKA, 2020.

EAN13 : 11612770.

Le numéro 96 (septembre 2019) de la revue Entreprises et Histoire (Centre de Recherche historique, EHESS) est consacré à l'étude des relations entre «Entreprises et Science-fiction».

Coordonné par Corinne Gendron et Michel Pierssens.

Sommaire

Irène Langlet, Les SF d'entreprise: visualiser, déplacer, construire

Éve Lamendour, Interdit de rêver ou l'impossible utopie

Sonia Adam-Ledunois et Sébastien Damart, L'entreprise fragmentée décodée par la science-fiction

Isabelle Lacroix, Politique et éthique des grandes entreprises: l'univers dystopique des Blade Runner 2019 et 2049

Barbara Czarniawska et Bernward Joergens, Do robots and companies get along in science-fiction?

Thomas Michaud, Le contrôle des mondes virtuels par les entreprises, des fictions cyberpunks au roman Player One

Aurélien Acquier, La grande entreprise technologique: durabilité, politique et science-fiction

Pierre-Antoine Marti, Des «gogos» au «réseau». Persistances et évolutions des représentations de l'entreprise dans la science-fiction

Anne-Laure Saives, Édouard Le Maréchal et Gaëlle Brayer, Science-fiction et prospective stratégique: un détour créatif?

Michel Pébereau (propos recueillis par Roger Nougaret), Le banquier et la Science-fiction

L'entreprise au prisme de la science-fiction. Avec Patrick Johnson, Ève Lamendour, Isabelle Moretti et Malika Older. Débat animé par Corinne Gendron et Michel Pierssens

Philippe Meyzie. Document: L'alimentation future selon Robida

Créée en 1992, Entreprises et Histoire est une revue internationale qui publie en français ou en anglais des articles sur l’histoire des entreprises et de la gestion.

La revue paraît quatre fois par an en version papier et en version électronique.



