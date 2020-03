Le site Entendre le théâtre a été conçu dans le cadre du projet ANR ECHO dont les partenaires étaient l'UMR ARIAS (puis THALIM), le laboratoire LIMSI-CNRS (groupe Audio & Acoustique), le département des Arts du spectacle de la BnF (associé au département de l'Audiovisuel), avec la contribution du CRIalt de Montréal et de l'équipe Arts du spectacle de l'université d'Amsterdam.

ECHO. Une recherche adossée à un premier travail pluridisciplinaire sur le son du théâtre

ECHO repartait d'un constat simple : le spectacle théâtral, évoqué et enseigné principalement à l’aide de textes, de photographies ou de productions audiovisuelles, est rarement saisi comme un événement sonore et auditif ; la salle où il se déroule n’est presque jamais décrite comme un lieu acoustique ; le jeu scénique est largement représenté par des images visuelles qui finissent par le trahir. Après un premier chantier international très large ("Le son du théâtre - XIXe-XXIe siècles"), le projet ECHO s’est concentré sur la question de la voix parlée sur la scène et a étudié, principalement à l’aide d’archives audio, ce qu’elle était devenue en France de l’après Seconde Guerre mondiale à la fin des années 1990. Le projet reprenait la définition du théâtre proposée par les acousticiens modernes du lieu théâtral (fin XIXe-début XXe) : un espace organisé par et pour la voix parlée. Depuis, les technologies ont transformé le son du théâtre, le rapport au texte, au langage, à la langue a été bouleversé. Qu’est devenue la parole sur la scène moderne et comment a-t-elle été écoutée dans les nouveaux lieux théâtraux ?

En sortant de leur oubli les enregistrements de spectacles de théâtre – nombreux et riches, dont beaucoup sont conservés par le département des Arts du spectacle de la BnF –, en reconstituant l’histoire architecturale et acoustique récente de deux salles (celle du Théâtre de l’Athénée et celle du Palais de Chaillot), en étudiant les modes purement sonores de diffusion du théâtre dans la période examinée : la radio et le disque, en collectant des témoignages de spectateurs pour mieux appréhender la part auditive de leur mémoire, les chercheurs d’ECHO ont contribué à l’écriture d’une autre histoire, phonique et vocale, du fait théâtral au XXe siècle.

Entendre le théâtre. Un site pédagogique inscrit dans la rubrique "Classes" de la BnF

Entendre le théâtre, réalisé par les éditions multimédia de la BnF pour la rubrique "Classes" est un site à vocation pédagogique, qui s'ajoute aux publications classiques d'ECHO (L'Echo du théâtre 1 et 2, revue en ligne RSL, numéros 5 et 6). Il est organisé en quatre parcours, couvrant aussi bien les aspects techniques, et d’abord acoustiques, de la représentation, que les dimensions esthétiques et socio-politiques de la voix en scène, en particulier ses accents, ou les modes d’existence purement auditifs du théâtre qui se développent à cette période via la radio et le disque.

Acte I. Un lieu où l'on écoute

Après avoir rappelé les règles de base de l’acoustique théâtrale et présenté les méthodes employées pour étudier les salles et tenter de reconstituer l’écoute de spectacles du passé, ce parcours se concentre sur un phénomène majeur de la seconde moitié du XXe siècle : le théâtre quitte ses lieux clos pour se faire entendre à ciel ouvert, comme en Avignon, puis pour installer ses formes légères, orales, poétiques et musicales, dans l’ensemble de ses bâtiments, comme au Palais de Chaillot.

Acte II. La scène parle et chante

Ce parcours veut faire percevoir le renouvellement sonore de la scène théâtrale française après la Seconde Guerre mondiale. Moins spectaculaires que celles des avant-gardes, les scènes des années 1950 et 1960 ont emprunté de nouvelles façons de dire au cabaret, à la radio ou au cinéma, alors très populaire, pendant que se poursuivaient les recherches sur l’oralité dans le sillage d’Antonin Artaud et de Paul Claudel.

Acte III. Un théâtre accentué

Ce parcours analyse la relation de la scène française aux accents non académiques : populaires, régionaux ou étrangers, dans un contexte marqué par la centralisation hexagonale, la décolonisation et la mondialisation. Il permet de relire d’une façon plus fine une histoire où la dimension esthétique s’articule en permanence avec la dimension socio-politique, observée à plusieurs échelles.

Acte IV. Un théâtre médiatisé

L'effacement du disque de théâtre au début des années 1970 et la raréfaction des émissions radiophoniques consacrées au théâtre, y compris les plus populaires, ont plongé dans l'oubli le temps, pas si lointain, où il existait une deuxième scène théâtrale, dématérialisée, purement sonore et auditive, centrée sur la voix parlée. Ce parcours revient sur ces épisode essentiel de l'histoire culturelle récente.

Le site donne à entendre les sons de trois manières : au fil de ces itinéraires, où ils sont accompagnés de textes et d'images; par des expériences d'écoute "à l'aveugle"; à travers les sept épisodes du podcast "Entendre le théâtre" réalisé par les éditions multimédia de la BnF.

http://classes.bnf.fr/echo