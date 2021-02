Enseignant(e) vacataire H/F en Expression Communication

Contexte du poste :

En Seine-et-Marne, l'UPEC accueille plus de 3000 étudiants sur les sites de Sénart et de Fontainebleau. L'IUT Sénart Fontainebleau dispose d'une importante offre de formation avec 9 DUT et plus de 20 licences professionnelles alors que les campus hébergent aussi d'autres formations : Langues Etrangères Appliquées (LEA), Sciences de l'Ingénieur, Droit, la licence Management International de l'IAE Gustave Eiffel ainsi que le Master MEEF de l'ESPE.

Descriptif du poste :

La personne recrutée rejoindra l’équipe pédagogique 2020/2021 et interviendra en DUT Génie Civil – Construction Durable (GCCD) 1ère année (formation initiale). Il s’agira d’enseigner dans le cadre du module M2202 d’Expression Communication, conformément au Programme Pédagogique National :

Enrichir sa culture des enjeux liés à l’architecture et à la construction durable.

Connaître et savoir utiliser les techniques d’argumentation et de persuasion.

Se documenter, collecter et analyser des informations. Organiser et structurer ses idées.

Communiquer des informations techniques en s’adaptant à son auditoire.

Rendre compte d’une expérience professionnelle à l’écrit et à l’oral. La préparation des cours pourra être guidée par l’enseignant titulaire.

Compétences requises :

De formation Bac +5 en Gestion ou Communication ou Lettres Modernes

Une expérience de la Communication ou de la GRH en entreprise OU une première expérience de l'enseignement (Lettres / Communication)

Forte motivation pour l'enseignement et l'accompagnement des étudiants

Rigueur, sens de l’organisation

Goût pour le travail en équipe

Intérêt pour le numérique et la pédagogie innovante

Vous occupez actuellement une activité professionnelle (au moins 900h travaillées par an)

Type de poste :

Vacataire (statut soumis à des conditions administratives)

Semestre 2 : début mars à début juin 2021 (à titre indicatif)

40h00 TD et 40H00 TP : 2 groupes TD x 20h00 et 4 groupes TP x 10H00 (séances de 2h00)

Sites et ressources :

Site de l’IUT : www.iutsf.u-pec.fr

Le DUT GCCD à l’IUT de Sénart : http://www.iutsf.u-pec.fr/nos-formations/dut-genie-civil-construction-durable-gccd--890662.kjsp?RH=1551192881477&RF=1194872739765

Programme Pédagogique National du DUT GCCD : http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/22/1/PPN_GCCD_255221.pdf

Lieu d’exercice :

IUT Sénart-Fontainebleau – site de Sénart

Accès direct via l’A5 ou RER D Lieusaint-Moissy (5 minutes à pieds)

Contact, candidatures et informations :

Perrine.buisson@u-pec.fr

Merci d’envoyer votre CV.