Enseignant,e de français à l'Université du Zhejiang (Chine)

Lieu de travail : Hangzhou

Profil recherché :

Diplôme : Doctorat ou Master en sciences humaines (littérature, FLE, linguistique, sciences politiques, sciences sociales, etc.)

Compétences linguistiques : français (langue maternelle), anglais courant exigé

Ponctualité, sérieux et dynamisme, sens des responsabilités, capacité de s’adapter aux différences culturelles

Description du poste :

Début du contrat : septembre 2021

Durée de contrat : 1 an renouvelable

Conditions du poste :

Salaire annuel brut (négociable selon profil) : Doctorat :140 000-150 000 RMB Master : 120 000-130 000 RMB

Couverture sociale ; un logement de l’Université à louer ; des billets internationaux remboursés (première année au maximum 8000RMB).

Missions : donner des cours comme expression orale, expression écrite, compréhension écrite, rédaction, cours de civilisation française, etc. (12h par semaine) ; diriger des mémoires de fin d’étude.

Date limite des candidatures : le 30 avril.

Contact :

Envoyez CV, copie de passeport, copie de diplôme, conjointement à : fangfang338876@hotmail.com

PS : Les chercheurs de haut niveau sont invités à postuler pour le « Programme des 100 talents » :

http://talent.zju.edu.cn/english/redir.php?catalog_id=105163&object_id=105160