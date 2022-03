Le Centre universitaire de Mayotte recrute, pour la rentrée 2022, un.e enseignant.e de Lettres modernes.

Filières de formation concernées

Le poste concerne le Département Lettres et Sciences Humaines, spécifiquement la filière Lettres modernes.

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :

L’enseignant.e interviendra sur les L1, L2 et L3 en suivant la maquette de l’Université partenaire (Université de Nîmes) en

collaboration avec l’équipe de Lettres modernes, sous la responsabilité du coordinateur de Lettres modernes

et du responsable du département.

Domaines d’enseignement :

-Assurer les enseignements en cours magistraux ou travaux dirigés de niveau licence dans les domaines

suivants :

- Lire, observer, interpréter

- Grammaire française et expression écrite

- Outils pour la maîtrise de la langue

- Littérature pour la jeunesse

- Lire et faire lire

- Langue française : de la maîtrise à l'analyse

- La bande dessinée…

Service d’enseignement :

Cours magistraux, travaux dirigés : niveau L.

Participation à la conception des sujets d’examens, aux jurys, surveillances d’examens et correction des

copies.

Participation à l’accompagnement méthodologique.

Activités hors enseignement :

L’enseignant participera aux actions de valorisation du Département LSH (par exemple, présentation de la

Licence de Lettres Modernes devant des lycéens…).

Compétences particulières requises :

• Capacité à travailler en relation étroite avec l’équipe du département.

• Intégration aux équipes pédagogiques pluridisciplinaires.

• Capacité à s’intégrer dans le contexte mahorais et dans la vie de l’établissement.

• Qualité d’organisation pour la prise en charge des cours et TD sur plusieurs niveaux.

• Disponibilité et implication.

Lieu d’exercice :

Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR), Dembéni

Tout dossier particulier, en lien avec ce profil et/ou susceptible de l’enrichir, sera considéré avec intérêt.

N'hésitez pas à contacter les personnes-ressources pour plus d'informations sur le poste, le profil recherché, la vie à Mayotte...